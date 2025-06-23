До ареста свердловский мэр заподозрил директора лагеря в растрате. Фото

Мэр Артемовского Трофимов пытался добиться уголовного дела против чиновницы

23 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов находится под стражей с осени 2024-го Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра Мэр Артемовского (Свердловская область) Константин Трофимов до своего ареста якобы поймал на растрате бывшего директора детского лагеря имени Павлика Морозова Наталью Яговитину, которая впоследствии дала показания на него. Против женщины, по слухам, возбуждено уголовное дело, уверяет источник URA.RU. Впрочем, в пресс-службе областного СУ СК опровергли эти сведения. «Примерная сумма хищений может быть свыше 20 млн рублей. Проверка в отношении Яговитиной началась после того, как стартовал суд над самим Трофимовым», — сказал собеседник агентства. Наталья Яговитина отказалась от комментариев. О задержании Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор. СК считает, что Трофимов в качестве взятки получил три миллиона рублей от Яговитиной и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева. Но источник агентства утверждает, что сыщики так и не нашли деньги, которые Яговитина якобы передавала Трофимову. Чиновник вину отрицает и считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к мошенничеству. А незадолго до задержания не продлил с ней трудовой договор. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU. Наталья Яговитина в суде Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Артемовского (Свердловская область) Константин Трофимов до своего ареста якобы поймал на растрате бывшего директора детского лагеря имени Павлика Морозова Наталью Яговитину, которая впоследствии дала показания на него. Против женщины, по слухам, возбуждено уголовное дело, уверяет источник URA.RU. Впрочем, в пресс-службе областного СУ СК опровергли эти сведения. «Примерная сумма хищений может быть свыше 20 млн рублей. Проверка в отношении Яговитиной началась после того, как стартовал суд над самим Трофимовым», — сказал собеседник агентства. Наталья Яговитина отказалась от комментариев. О задержании Трофимова стало известно 18 сентября 2024 года. Через два дня его отправили в следственный изолятор. СК считает, что Трофимов в качестве взятки получил три миллиона рублей от Яговитиной и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева. Но источник агентства утверждает, что сыщики так и не нашли деньги, которые Яговитина якобы передавала Трофимову. Чиновник вину отрицает и считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к мошенничеству. А незадолго до задержания не продлил с ней трудовой договор. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.