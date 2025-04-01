В Выборге задержан мужчина, которого разыскивал Интерпол Украины

В Выборге был задержан 47-летний мужчина, который находился в международном розыске. Его поисками занимался НЦБ Интерпола по запросу Украины с первого августа 2023 года. Об этом пишет 78.ru.
«Днем первого апреля в доме 26А на улице Травяная в Выборге правоохранителями был задержан 47-летний Виталий, который с 1 августа 2023 года находился в международном розыске по линии НЦБ Интерпола Украины», — передает 78.ru. Виталий обвиняется в совершении убийства. В 2023 году после предъявления обвинений ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако, не согласившись с решением суда, Виталий сбежал. Его бегство продолжалось несколько месяцев, в течение которых он успешно избегал встречи с правоохранительными органами.
После задержания мужчина был немедленно доставлен в дежурную часть УМВД России по Выборгскому району Ленобласти. В настоящее время проводятся все необходимые процедуры для дальнейшего разбирательства его дела, включая возможную экстрадицию обратно в Украину.
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