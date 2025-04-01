01 апреля 2025
31 марта 2025

В Выборге задержан мужчина, которого разыскивал Интерпол Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина обвиняется в совершении убийства
Мужчина обвиняется в совершении убийства Фото:

В Выборге был задержан 47-летний мужчина, который находился в международном розыске. Его поисками занимался НЦБ Интерпола по запросу Украины с первого августа 2023 года. Об этом пишет 78.ru.

«Днем первого апреля в доме 26А на улице Травяная в Выборге правоохранителями был задержан 47-летний Виталий, который с 1 августа 2023 года находился в международном розыске по линии НЦБ Интерпола Украины», — передает 78.ru. Виталий обвиняется в совершении убийства. В 2023 году после предъявления обвинений ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако, не согласившись с решением суда, Виталий сбежал. Его бегство продолжалось несколько месяцев, в течение которых он успешно избегал встречи с правоохранительными органами.

После задержания мужчина был немедленно доставлен в дежурную часть УМВД России по Выборгскому району Ленобласти. В настоящее время проводятся все необходимые процедуры для дальнейшего разбирательства его дела, включая возможную экстрадицию обратно в Украину.

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В Выборге был задержан 47-летний мужчина, который находился в международном розыске. Его поисками занимался НЦБ Интерпола по запросу Украины с первого августа 2023 года. Об этом пишет 78.ru. «Днем первого апреля в доме 26А на улице Травяная в Выборге правоохранителями был задержан 47-летний Виталий, который с 1 августа 2023 года находился в международном розыске по линии НЦБ Интерпола Украины», — передает 78.ru. Виталий обвиняется в совершении убийства. В 2023 году после предъявления обвинений ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако, не согласившись с решением суда, Виталий сбежал. Его бегство продолжалось несколько месяцев, в течение которых он успешно избегал встречи с правоохранительными органами. После задержания мужчина был немедленно доставлен в дежурную часть УМВД России по Выборгскому району Ленобласти. В настоящее время проводятся все необходимые процедуры для дальнейшего разбирательства его дела, включая возможную экстрадицию обратно в Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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