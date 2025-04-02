«Днище полное»: за что тюменцы ненавидят общественный транспорт

В Тюмени жалобы на автобусы регулярно появляются в соцсетях. Чаще всего поводом для обсуждения становятся интервалы между маршрутами и пробелы в расписании. Кроме этого, горожане отмечают хамское отношение кондукторов и водителей. Агентство URA.RU сделало подборку самых частых негативных комментариев на основании отзывов сервиса 2ГИС.
«Днище полное. 53 глохнет каждые 5 минут», — такой отзыв оставила тюменка Евангелина Дейноних.
«Автобус №25 женщина водитель и ужасная женщина кондуктор! Почему вы не говорите им, чтобы они проветривали автобус? На улице тепло, а в автобусе все окна закрыты! Дышать нечем! Столько болезней вокруг а они рассадник устраивают вирусов в автобусе», — такой отзыв 31 марта оставила тюменка под ником Зуличка Ли.
«Стою на остановке полчаса, время 7:15 утро, суббота — маршрутки нет. Ненавижу Тюмень из-за тюменского транспорта и тюменских пробок. Опоздаешь везде, даже если заранее выйдешь», — написала 15 марта тюменка Елена Андреева.
В числе прочих жалоб — переполненные маршруты и слишком большие интервалы между рейсами. Также некоторые горожане отмечают, что часто водители проезжают мимо остановок или вовсе пропускают свое время.
Проблемы с работой городского транспорта — голована боль тюменских властей. Чтобы привлечь больше сотрудников, чиновники ввели ряд льгот для водителей: предоставление жилья, скидку на оплату детского сада и повышение зарплаты.
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