Ходил в горы с Ботвинкиным: что известно про нового прокурора Сургута

Новым руководителем прокуратуры Сургута стал бывший глава надзорного ведомства Нягани Марат Тубеев. По словам источников URA.RU, он является человеком из близкого окружения главы прокуратуры Евгения Ботвинкина. Что о нем известно — в материале агентства.
«С ним можно работать»
«Тубеев — человек из окружения Ботвинкина. Глава прокуратуры любит активный отдых, походы в горы и ездил в отпуск в его [Тубеева] родные края, во Владикавказ», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к силовым структурам.
Тубеева источники описывают как уравновешенного и компромиссного прокурора, с которым можно работать. По их словам, он является одним из самых удачных вариантов среди кандидатов на пост главы надзорного ведомства Сургута.
«Я могу охарактеризовать его как нормального, адекватного прокурора. Я работал с ним одно время в Нягани. Тогда с городской прокуратурой в лице Тубеева вполне можно было продуктивно сотрудничать. Он один из наиболее удачных вариантов на пост прокурора Сургута», — рассказал журналисту URA.RU бывший силовик. Такую же характеристику силовику дал адвокат, которому приходилось работать с Тубеевым.
Биография
Марат Тубеев в 2006 году получил образование в Северо-Осетинском государственном университете имени Коста Хегатурова. С 2007 по 2010 служил в армии. Затем с апреля 2010 года служил в прокуратуре ХМАО. Был помощником прокурора Октябрьского района, Югорского межрайонного прокурора, возглавлял отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры Югры.
Служил главой надзорного ведомства в Мегионе и Белоярском, а также занимал пост зампрокурора Сургута. С апреля 2022 года занимал должность прокурора Нягани до назначения главой в сургутское надзорное ведомство.
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