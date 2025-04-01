01 апреля 2025

Ходил в горы с Ботвинкиным: что известно про нового прокурора Сургута

Прокуратуру Сургута возглавил Марат Тубеев
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратуру Сургута возглавил Марат Тубеев
Прокуратуру Сургута возглавил Марат Тубеев Фото:

Новым руководителем прокуратуры Сургута стал бывший глава надзорного ведомства Нягани Марат Тубеев. По словам источников URA.RU, он является человеком из близкого окружения главы прокуратуры Евгения Ботвинкина. Что о нем известно — в материале агентства.

«С ним можно работать»

«Тубеев — человек из окружения Ботвинкина. Глава прокуратуры любит активный отдых, походы в горы и ездил в отпуск в его [Тубеева] родные края, во Владикавказ», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к силовым структурам.

Тубеева источники описывают как уравновешенного и компромиссного прокурора, с которым можно работать. По их словам, он является одним из самых удачных вариантов среди кандидатов на пост главы надзорного ведомства Сургута.

«Я могу охарактеризовать его как нормального, адекватного прокурора. Я работал с ним одно время в Нягани. Тогда с городской прокуратурой в лице Тубеева вполне можно было продуктивно сотрудничать. Он один из наиболее удачных вариантов на пост прокурора Сургута», — рассказал журналисту URA.RU бывший силовик. Такую же характеристику силовику дал адвокат, которому приходилось работать с Тубеевым.

Биография

Марат Тубеев в 2006 году получил образование в Северо-Осетинском государственном университете имени Коста Хегатурова. С 2007 по 2010 служил в армии. Затем с апреля 2010 года служил в прокуратуре ХМАО. Был помощником прокурора Октябрьского района, Югорского межрайонного прокурора, возглавлял отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры Югры.

Служил главой надзорного ведомства в Мегионе и Белоярском, а также занимал пост зампрокурора Сургута. С апреля 2022 года занимал должность прокурора Нягани до назначения главой в сургутское надзорное ведомство.

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Новым руководителем прокуратуры Сургута стал бывший глава надзорного ведомства Нягани Марат Тубеев. По словам источников URA.RU, он является человеком из близкого окружения главы прокуратуры Евгения Ботвинкина. Что о нем известно — в материале агентства. «С ним можно работать» «Тубеев — человек из окружения Ботвинкина. Глава прокуратуры любит активный отдых, походы в горы и ездил в отпуск в его [Тубеева] родные края, во Владикавказ», — рассказал URA.RU инсайдер, близкий к силовым структурам. Тубеева источники описывают как уравновешенного и компромиссного прокурора, с которым можно работать. По их словам, он является одним из самых удачных вариантов среди кандидатов на пост главы надзорного ведомства Сургута. «Я могу охарактеризовать его как нормального, адекватного прокурора. Я работал с ним одно время в Нягани. Тогда с городской прокуратурой в лице Тубеева вполне можно было продуктивно сотрудничать. Он один из наиболее удачных вариантов на пост прокурора Сургута», — рассказал журналисту URA.RU бывший силовик. Такую же характеристику силовику дал адвокат, которому приходилось работать с Тубеевым. Биография Марат Тубеев в 2006 году получил образование в Северо-Осетинском государственном университете имени Коста Хегатурова. С 2007 по 2010 служил в армии. Затем с апреля 2010 года служил в прокуратуре ХМАО. Был помощником прокурора Октябрьского района, Югорского межрайонного прокурора, возглавлял отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры Югры. Служил главой надзорного ведомства в Мегионе и Белоярском, а также занимал пост зампрокурора Сургута. С апреля 2022 года занимал должность прокурора Нягани до назначения главой в сургутское надзорное ведомство.
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