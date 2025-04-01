Женская пилотажная группа «Барсы» из Ханты-Мансийского автономного округа рассказала, как жители Югры могут увековечить память своих близких — участников Великой Отечественной войны — на бортах самолетов, которые пролетят над городами региона 9 мая в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры». Информация опубликована в официальной группе команды во «ВКонтакте».
«С 1 апреля мы начали собирать портреты героев войны. В ВК пилотажной группы уже приходят письма с просьбой разместить фото родственников на бортах наших самолетов. Прикрепляйте фото сообщением ВК с пометкой „Бессмертный полк“», — говорится в обращении летчиц.
Ранее URA.RU писало, что акция охватит шесть городов округа: Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион и Лангепас. Полеты пилотажной группы стали ежегодной традицией в регионе.
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