Российский боец с позывным «Шаман» из Городищенского района Волгоградской области скончался от ранений, полученных во время артиллерийского обстрела в Курской области. Об этом сообщают журналисты. Перед смертью он произнес: «Здесь остаюсь», что стало его последними словами по словам сослуживцев.
«В пригороде Волгограда — Городище — простились с погибшим при освобождении Курской области программистом Маратом Багаповым [с позывным „Шаман“]. 32-летний мужчина попал в зону СВО на Украине осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации. 1 февраля он трагически погиб», — передают авторы регионального издания V1.ru.
События развернулись в населенном пункте Куриловка, куда группа, включая Шамана, была направлена для выполнения боевой задачи. Как рассказала родственница солдата, после того как позиция российских бойцов была обнаружена, начался артиллерийский обстрел, и группа была вынуждена укрыться в подвалах. «Он был уже ранен. Его обнаружили», — поделилась она.
До начала своей службы в спецоперации Шаман работал программистом и самостоятельно отправился в военкомат после объявления частичной мобилизации. За время службы он успел получить несколько наград за мужество и храбрость, включая медали «За храбрость», «За отвагу» и «Защитника Курской области», которые ему вручил губернатор. В память о бойце прощание состоялось 1 апреля в его родном городе Городище. Из близких у «Шамана» остались родители, две сестры и девушка, с которой он планировал сыграть свадьбу.
ВСУ в большинстве своем покинули Курскую область в середине марта после того, как российские военные смогли при помощи незадействованного газопровода проникнуть в тыл украинских военных в районе Суджи. Shot отмечает, что российским военным осталось освободить всего один населенный пункт для полной ликвидации сил противника в российском регионе, передает 360.Ru. ВСУ ежедневно теряют там своих бойцов, передает «Национальная служба новостей».
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