В Перми проведут экспертизу по делу о сносе магазина спортивных товаров

В рамках судебного разбирательства о признании самовольной постройкой и сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми назначена специализированная строительно-техническая экспертиза. Спорный объект находится на шоссе Космонавтов, 186.
«В качестве ответчика выступает предприниматель Алексей Тарасенко, который является владельцем ГК, в состав которой входят обувная фабрика „Трек“ и сеть магазинов спортивных товаров. Производство по делу приостановлено до получения результатов экспертной оценки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на определение Арбитражного суда Пермского края.
Инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Одноэтажное здание является вторым магазином сети в краевой столице.
Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Перми хотят снести мини-рынок в центре города. В частности, киоск «Овощи и фрукты», павильоны «Мамин хлеб» и «Сладкий домик» на улице Пушкина. По мнению мэрии, эти объекты являются незаконным постройками.
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