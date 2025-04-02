В Перми проведут экспертизу по делу о сносе магазина спортивных товаров

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С иском в суд вышла администрация Индустриального района
С иском в суд вышла администрация Индустриального района Фото:

В рамках судебного разбирательства о признании самовольной постройкой и сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми назначена специализированная строительно-техническая экспертиза. Спорный объект находится на шоссе Космонавтов, 186. 

«В качестве ответчика выступает предприниматель Алексей Тарасенко, который является  владельцем ГК, в состав которой входят обувная фабрика „Трек“ и сеть магазинов спортивных товаров. Производство по делу приостановлено до получения результатов экспертной оценки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на определение Арбитражного суда Пермского края.

Инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Одноэтажное здание является вторым магазином сети в краевой столице.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Перми хотят снести мини-рынок в центре города. В частности, киоск «Овощи и фрукты», павильоны «Мамин хлеб» и «Сладкий домик» на улице Пушкина. По мнению мэрии, эти объекты являются незаконным постройками. 

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В рамках судебного разбирательства о признании самовольной постройкой и сносе магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми назначена специализированная строительно-техническая экспертиза. Спорный объект находится на шоссе Космонавтов, 186.  «В качестве ответчика выступает предприниматель Алексей Тарасенко, который является  владельцем ГК, в состав которой входят обувная фабрика „Трек“ и сеть магазинов спортивных товаров. Производство по делу приостановлено до получения результатов экспертной оценки», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на определение Арбитражного суда Пермского края. Инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Одноэтажное здание является вторым магазином сети в краевой столице. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Перми хотят снести мини-рынок в центре города. В частности, киоск «Овощи и фрукты», павильоны «Мамин хлеб» и «Сладкий домик» на улице Пушкина. По мнению мэрии, эти объекты являются незаконным постройками. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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