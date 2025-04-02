В Кремле ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против РФ

Президент РФ Владимир Путин готов к мирным переговорам, несмотря на угрозы со стороны главы США Дональда Трампа о введении вторичных пошлин на экспорт нефти из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент Путин остается открытым к мирным переговорам, к поиску урегулирования политико-дипломатическими методами», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Кроме того, он также указал на временный мораторий на удары по энергообъектам Украины, к которому Россия присоединилась по договоренности с американской стороной. Однако, несмотря на это, Киев продолжает нарушать условия соглашения. В связи с этим РФ намерена продолжить работу с США и донести до международного сообщества информацию о действиях украинской стороны, нежелающей способствовать мирному урегулированию текущего конфликта.
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