В Кремле ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против РФ

Песков: Путин готов к мирным переговорам по Украине, несмотря на пошлины США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия, несмотря на угрозы Трампа, готова вести мирный диалог
Песков заявил, что Россия, несмотря на угрозы Трампа, готова вести мирный диалог Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин готов к мирным переговорам, несмотря на угрозы со стороны главы США Дональда Трампа о введении вторичных пошлин на экспорт нефти из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Президент Путин остается открытым к мирным переговорам, к поиску урегулирования политико-дипломатическими методами», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Кроме того, он также указал на временный мораторий на удары по энергообъектам Украины, к которому Россия присоединилась по договоренности с американской стороной. Однако, несмотря на это, Киев продолжает нарушать условия соглашения. В связи с этим РФ намерена продолжить работу с США и донести до международного сообщества информацию о действиях украинской стороны, нежелающей способствовать мирному урегулированию текущего конфликта. 

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Президент РФ Владимир Путин готов к мирным переговорам, несмотря на угрозы со стороны главы США Дональда Трампа о введении вторичных пошлин на экспорт нефти из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Президент Путин остается открытым к мирным переговорам, к поиску урегулирования политико-дипломатическими методами», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Кроме того, он также указал на временный мораторий на удары по энергообъектам Украины, к которому Россия присоединилась по договоренности с американской стороной. Однако, несмотря на это, Киев продолжает нарушать условия соглашения. В связи с этим РФ намерена продолжить работу с США и донести до международного сообщества информацию о действиях украинской стороны, нежелающей способствовать мирному урегулированию текущего конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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