Стало известно, сколько стоит вторичное жилье в Перми

В Перми стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в марте 2025 года составила 102 000 рублей. Такие данные содержатся в исследовании «Яндекс Недвижимость».
«В Перми медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в марте составила 102 000 рублей (+1,3% за месяц). Количество предлагаемых к продаже квартир снизилось на 4,5%», — сообщается в исследовании. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в краевой столице составила 5 млн рублей.
По динамике изменения стоимости жилья на «вторичке» среди мегаполисов Пермь заняла второе место. На первой позиции по росту оказались Краснодар и Нижний Новгород (+1,4%).
Ранее URA.RU сообщало, где в центре Перми можно купить трехкомнатную квартиру ниже рыночной. В Свердловском районе трехкомнатная квартира реализуется с торгов за 3,2 млн рублей.
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