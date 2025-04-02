Стало известно, сколько стоит вторичное жилье в Перми

В Перми средняя стоимость квадратного метра «вторички» составила 102 000 рублей
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Стоимость жилья на вторичном рынке Перми увеличилась на 1,3%
Стоимость жилья на вторичном рынке Перми увеличилась на 1,3% Фото:

В Перми стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в марте 2025 года составила 102 000 рублей. Такие данные содержатся в исследовании «Яндекс Недвижимость».

«В Перми медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в марте составила 102 000 рублей (+1,3% за месяц). Количество предлагаемых к продаже квартир снизилось на 4,5%», — сообщается в исследовании. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в краевой столице составила 5 млн рублей.

По динамике изменения стоимости жилья на «вторичке» среди мегаполисов Пермь заняла второе место. На первой позиции по росту оказались Краснодар и Нижний Новгород (+1,4%).

Ранее URA.RU сообщало, где в центре Перми можно купить трехкомнатную квартиру ниже рыночной. В Свердловском районе трехкомнатная квартира реализуется с торгов за 3,2 млн рублей. 

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В Перми стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в марте 2025 года составила 102 000 рублей. Такие данные содержатся в исследовании «Яндекс Недвижимость». «В Перми медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в марте составила 102 000 рублей (+1,3% за месяц). Количество предлагаемых к продаже квартир снизилось на 4,5%», — сообщается в исследовании. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в краевой столице составила 5 млн рублей. По динамике изменения стоимости жилья на «вторичке» среди мегаполисов Пермь заняла второе место. На первой позиции по росту оказались Краснодар и Нижний Новгород (+1,4%). Ранее URA.RU сообщало, где в центре Перми можно купить трехкомнатную квартиру ниже рыночной. В Свердловском районе трехкомнатная квартира реализуется с торгов за 3,2 млн рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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