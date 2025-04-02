В Шадринске назвали самые популярные имена у детей

В первом квартале этого года в Шадринске (Курганская область) самыми популярными именами у новорожденных стали Артем и София. Также в топе находятся имена Анна и Максим, сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
«Всего в Шадринске в этом году зарегистрировали 119 малышей, из них 55 девочек и 64 мальчика», — сообщает ведомство. Самыми редкими именами в этом году оказались Аврора, Архип, Пелагея, Теодор, Тимур и Христофор.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей. А также число абортов в регионе за шесть лет сократилось в 1,6 раз.
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