В Шадринске назвали самые популярные имена у детей

В Шадринске самыми популярными имена у детей стали Артем и София
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Самыми популярными имена у детей в Шадринске стали Артем и София
Самыми популярными имена у детей в Шадринске стали Артем и София Фото:

В первом квартале этого года в Шадринске (Курганская область) самыми популярными именами у новорожденных стали Артем и София. Также в топе находятся имена Анна и Максим, сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

«Всего в Шадринске в этом году зарегистрировали 119 малышей, из них 55 девочек и 64 мальчика», — сообщает ведомство. Самыми редкими именами в этом году оказались Аврора, Архип, Пелагея, Теодор, Тимур и Христофор.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей. А также число абортов в регионе за шесть лет сократилось в 1,6 раз.

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В первом квартале этого года в Шадринске (Курганская область) самыми популярными именами у новорожденных стали Артем и София. Также в топе находятся имена Анна и Максим, сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. «Всего в Шадринске в этом году зарегистрировали 119 малышей, из них 55 девочек и 64 мальчика», — сообщает ведомство. Самыми редкими именами в этом году оказались Аврора, Архип, Пелагея, Теодор, Тимур и Христофор. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за последние шесть лет родились почти 2200 малышей. А также число абортов в регионе за шесть лет сократилось в 1,6 раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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