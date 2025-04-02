Мэр Лошкин призвал челябинцев сохранять чистоту после субботников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин попросил челябинцев не разбрасывать мусор на улицах города
Алексей Лошкин попросил челябинцев не разбрасывать мусор на улицах города Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин 2 апреля вышел на субботник в сквере у гимназии № 23. Как передает корреспондент URA.RU с места проведения уборки, глава города призвал жителей поддерживать чистоту и после.

«Жители активно присоединяются к субботникам и делают наш город чище и красивей. Необходимо помнить: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Призываю граждан поддерживать чистоту. Мы стараемся сегодня установить больше урн и даем поручения по содержанию порядка со стороны управляющих компаний. Главное, сохранять наш город и дальше в чистоте», — подчеркнул Лошкин.

В рамках субботника мэр принял участие в уборке территории и покраске поверхностей. Лошкин уточнил, что ему не только нравится этот сквер, но и вызывает ностальгию.

«Мне близко и нравится это место. Родители водили меня через сквер и в цирк, и в Свято-Троицкий храм. Конечно, тогда здесь не было такого благоустройства», — поделился Лошкин.

Мэр подчеркнул, что челябинцы активно присоединяются к субботникам. Среди желающих встречаются в том числе малый бизнес и крупные организации.

Решение установить больше мусорных урн во всех районах Челябинска Алексей Лошкин озвучил в конце марта. На аппаратном совещании мэр поручил эту задачу главам районов. Субботники начались в столице региона с 29 марта. За предыдущую неделю управляющие компании вывезли почти тысячу кубометров мусора.

Ранее Лошкин также поручил усилить борьбу с уличным мусором, объединив усилия «управляек» и районных администраций. Лошкин считает, что необходимо выстроить диалог между жителями, мэрией и управляющими компаниями.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин 2 апреля вышел на субботник в сквере у гимназии № 23. Как передает корреспондент URA.RU с места проведения уборки, глава города призвал жителей поддерживать чистоту и после. «Жители активно присоединяются к субботникам и делают наш город чище и красивей. Необходимо помнить: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Призываю граждан поддерживать чистоту. Мы стараемся сегодня установить больше урн и даем поручения по содержанию порядка со стороны управляющих компаний. Главное, сохранять наш город и дальше в чистоте», — подчеркнул Лошкин. В рамках субботника мэр принял участие в уборке территории и покраске поверхностей. Лошкин уточнил, что ему не только нравится этот сквер, но и вызывает ностальгию. «Мне близко и нравится это место. Родители водили меня через сквер и в цирк, и в Свято-Троицкий храм. Конечно, тогда здесь не было такого благоустройства», — поделился Лошкин. Мэр подчеркнул, что челябинцы активно присоединяются к субботникам. Среди желающих встречаются в том числе малый бизнес и крупные организации. Решение установить больше мусорных урн во всех районах Челябинска Алексей Лошкин озвучил в конце марта. На аппаратном совещании мэр поручил эту задачу главам районов. Субботники начались в столице региона с 29 марта. За предыдущую неделю управляющие компании вывезли почти тысячу кубометров мусора. Ранее Лошкин также поручил усилить борьбу с уличным мусором, объединив усилия «управляек» и районных администраций. Лошкин считает, что необходимо выстроить диалог между жителями, мэрией и управляющими компаниями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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