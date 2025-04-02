Спикер СФ Матвиенко обвинила в неуважении пермского министра и дала ему особое поручение

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала навести порядок в горбольнице Соликамска. На заседание СФ в рамках «Дней Пермского края», она зачитала жалобу на состояние учреждения в соцсетях. Хотела лично в глаза высказать министру здравоохранения региона, но на пленарке от отрасли никого не было. Поэтому она передала поручение через губернатора Дмитрия Махонина. Трансляция заседания проходила на сайте СФ.
«Это что ж за неуважение! Тогда вопрос губернатору: прошу вас, Дмитрий Николаевич, направить министра здравоохранения и чтобы он мне письменно направил ответ. Городская больница Соликамска: рамы выпадают, в самой больнице холодно, линолеум порван в палатах, специалистов не хватает, матрасы порваны, койки ломаются. Пусть сходит в больницу №2 Соликамска и мне лично пришлет ответ: соответствуют эти комментарии состоянию больницы. Не 90-е же годы», — заявила Матвиенко. Она попросила навести там порядок и лично ей отчитаться.
Матвиенко выразила обеспокоенность отрицательной демографией в регионе, попросила Махонина начать ремонт ливневой канализации («это порождает мемы»), снизить число безбилетников в транспорте. Также она зачитала губернатору список домов, которые нуждаются в расселении, попросила навести порядок с дорогами в д. Большая Мось и д. Мартьяново («нет автобусного сообщения, а это крупнейшее поселение многодетных семей») и наладить систему водоснабжения в д. Осташата Кунгурского района. Жители жалуются ей на рост тарифов ЖКХ, но, заключила спикер СФ, тут важно обеспечить повышение качества коммунальных услуг, чтобы видна была разница.
Но в целом она похвалила пермяков: за пять лет с момента, когда делегация была в прошлый раз, регион сильно преобразился. Дмитрий Махонин в своем выступлении отметил, что за пять лет в регионе построили и открыли 23 новых больницы, в платах строительство еще 22 крупных объектов в сфере здравоохранения. Отремонтировали почти 493 медучреждения. По темпам расселения ветхого и аварийного жилья регион находится в лидерах. Ранее URA.RU сообщало, что на заседаниях комитетов пермские чиновники пожаловались на бедствие в Кизеле и проблемы Кунгурской ледяной пещеры.
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