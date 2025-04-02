Курганские перевозчики жалуются на кредитные автобусы, которые оказались сломаны

Перевозчики из Кургана столкнулись с проблемами после покупки новых автобусов в лизинг. Они сообщают URA.RU, что транспорт, приобретенный для городских маршрутов, не может начать работу из-за необходимости в ремонте, несмотря на то что автобусы были куплены как новые.
«Они приобрели эти автобусы новыми, однако сразу после покупки обнаружили, что транспорт нуждается в дополнительном ремонте. Перевозчик, которых эти автобусы закупил, сейчас ожидает запчасти, и уже не первый месяц», — рассказывают URA.RU источники, знакомые с ситуацией.
Как пояснили журналисту, задержка поставок запчастей увеличивает время простоя автобусов и приводит к убыткам для бизнеса. При этом, курганские перевозчики сталкиваются и с другими проблемами, помимо нехватки самих автобусов. Источники рассказывают, что транспортной сфере очень не хватает кадров, в частности водителей.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
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