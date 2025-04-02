02 апреля 2025

Курганские перевозчики жалуются на кредитные автобусы, которые оказались сломаны

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые курганские автобусы не могут выйти на работу (архивное фото)
Новые курганские автобусы не могут выйти на работу (архивное фото) Фото:

Перевозчики из Кургана столкнулись с проблемами после покупки новых автобусов в лизинг. Они сообщают URA.RU, что транспорт, приобретенный для городских маршрутов, не может начать работу из-за необходимости в ремонте, несмотря на то что автобусы были куплены как новые.

«Они приобрели эти автобусы новыми, однако сразу после покупки обнаружили, что транспорт нуждается в дополнительном ремонте. Перевозчик, которых эти автобусы закупил, сейчас ожидает запчасти, и уже не первый месяц», — рассказывают URA.RU источники, знакомые с ситуацией.

Как пояснили журналисту, задержка поставок запчастей увеличивает время простоя автобусов и приводит к убыткам для бизнеса. При этом, курганские перевозчики сталкиваются и с другими проблемами, помимо нехватки самих автобусов. Источники рассказывают, что транспортной сфере очень не хватает кадров, в частности водителей. 

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

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Перевозчики из Кургана столкнулись с проблемами после покупки новых автобусов в лизинг. Они сообщают URA.RU, что транспорт, приобретенный для городских маршрутов, не может начать работу из-за необходимости в ремонте, несмотря на то что автобусы были куплены как новые. «Они приобрели эти автобусы новыми, однако сразу после покупки обнаружили, что транспорт нуждается в дополнительном ремонте. Перевозчик, которых эти автобусы закупил, сейчас ожидает запчасти, и уже не первый месяц», — рассказывают URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Как пояснили журналисту, задержка поставок запчастей увеличивает время простоя автобусов и приводит к убыткам для бизнеса. При этом, курганские перевозчики сталкиваются и с другими проблемами, помимо нехватки самих автобусов. Источники рассказывают, что транспортной сфере очень не хватает кадров, в частности водителей.  Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в мэрию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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