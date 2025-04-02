Массовый мор рыб произошел на свердловском водоеме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мор рыб случился в водоеме сада «Озерки»
Мор рыб случился в водоеме сада «Озерки» Фото:

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) 2 апреля обнаружили большое количество мертвых рыб. Тушки прибило к берегам водоема в саду «Озерки». На месте организовали проверку прокуроры, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с привлечением подведомственных аккредитованных лабораторий, организовала осмотр территории», — пояснили там. Проверка началась после публикаций местных СМИ.

Специалисты провели отбор проб воды и погибших рыб. «По результатам надзорных мероприятий при наличии к тому оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре.

Похожая ситуация уже происходила в районе Арамиля и поселка Большое. Тогда на мор рыбы пожаловались местные жители. Они рассказали, что к берегам прибило десятки мертвых лещей, окуней и чебаков.

Тушки прибило к берегу водоема
Тушки прибило к берегу водоема
Фото:
После проверки при необходимости прокуроры примут необходимые меры
После проверки при необходимости прокуроры примут необходимые меры
Фото:

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Под Нижним Тагилом (Свердловская область) 2 апреля обнаружили большое количество мертвых рыб. Тушки прибило к берегам водоема в саду «Озерки». На месте организовали проверку прокуроры, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Природоохранная прокуратура совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с привлечением подведомственных аккредитованных лабораторий, организовала осмотр территории», — пояснили там. Проверка началась после публикаций местных СМИ. Специалисты провели отбор проб воды и погибших рыб. «По результатам надзорных мероприятий при наличии к тому оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в прокуратуре. Похожая ситуация уже происходила в районе Арамиля и поселка Большое. Тогда на мор рыбы пожаловались местные жители. Они рассказали, что к берегам прибило десятки мертвых лещей, окуней и чебаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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