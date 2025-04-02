Паводок начал топить мосты в Тюменской области. Фото

В Тюменской области паводком затоплены низководные мосты в Аромашевском районе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В подтопленных местах Аромашевского района организовали переправы
В подтопленных местах Аромашевского района организовали переправы Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области паводок начал затапливать низководные мосты. Водой захлестнуло мост в деревне Новоуфимская в Аромашевском районе, ожидается подтопление мостов на подъездах к Кармацкой, Валгина и Русаково. Об этом районная администрация сообщила в своем telegram-канале.

«Также подтоплена грунтовая насыпь в деревне Большой Кусеряк Новоберезовского сельского поселения. Переправа организована со 2 апреля в ежедневном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтопление низководных мостов в Аромашевском районе происходит ежегодно. Угрозы затопления жилья и социальных объектов пока нет, сообщает администрация района.

Ситуация в Аромашевском районе
Ситуация в Аромашевском районе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области паводок начал затапливать низководные мосты. Водой захлестнуло мост в деревне Новоуфимская в Аромашевском районе, ожидается подтопление мостов на подъездах к Кармацкой, Валгина и Русаково. Об этом районная администрация сообщила в своем telegram-канале. «Также подтоплена грунтовая насыпь в деревне Большой Кусеряк Новоберезовского сельского поселения. Переправа организована со 2 апреля в ежедневном режиме», — говорится в сообщении. Отмечается, что подтопление низководных мостов в Аромашевском районе происходит ежегодно. Угрозы затопления жилья и социальных объектов пока нет, сообщает администрация района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...