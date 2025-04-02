В Тюменской области паводок начал затапливать низководные мосты. Водой захлестнуло мост в деревне Новоуфимская в Аромашевском районе, ожидается подтопление мостов на подъездах к Кармацкой, Валгина и Русаково. Об этом районная администрация сообщила в своем telegram-канале.
«Также подтоплена грунтовая насыпь в деревне Большой Кусеряк Новоберезовского сельского поселения. Переправа организована со 2 апреля в ежедневном режиме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подтопление низководных мостов в Аромашевском районе происходит ежегодно. Угрозы затопления жилья и социальных объектов пока нет, сообщает администрация района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!