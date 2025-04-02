Эксперты призвали поливать растения колой вместо подсыпки удобрений

Mirror: садоводы советуют поливать весной растения колой в качестве удобрения
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Садоводы использовать колу как удобрение
Садоводы использовать колу как удобрение Фото:

Специалисты по садоводству предложили нестандартный способ удобрения растений с помощью Coca-Cola, пишет Mirror. Вместо традиционных органических подкормок они рекомендуют использовать популярный газированный напиток. В небольших количествах эти вещества могут оказать положительное влияние, особенно на растения азалии и рододендроны.

«Причина, по которой Кола помогает азалии расти, заключается в ее генетическом составе: напиток содержит такие элементы, как калий, углерод, водород, кислород, фосфор, сера и натрий», — сообщают специалисты, передает Mirror. Взаимосвязь этих элементов помогает сделать растение здоровыми и оказывает положительный эффект.

Хотя эти питательные вещества полезны для растений, их употребление в больших дозах может нанести вред. Передозировка веществ может привести как к задержке роста, так и к смерти растения, предупредили эксперты. 

Ранее производитель Coca-Cola, покинувший с российского рынка в 2022 году, планирует возобновить деятельность в стране. Сейчас руководство обсуждает детали возвращения на отечественный рынок. 

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Специалисты по садоводству предложили нестандартный способ удобрения растений с помощью Coca-Cola, пишет Mirror. Вместо традиционных органических подкормок они рекомендуют использовать популярный газированный напиток. В небольших количествах эти вещества могут оказать положительное влияние, особенно на растения азалии и рододендроны. «Причина, по которой Кола помогает азалии расти, заключается в ее генетическом составе: напиток содержит такие элементы, как калий, углерод, водород, кислород, фосфор, сера и натрий», — сообщают специалисты, передает Mirror. Взаимосвязь этих элементов помогает сделать растение здоровыми и оказывает положительный эффект. Хотя эти питательные вещества полезны для растений, их употребление в больших дозах может нанести вред. Передозировка веществ может привести как к задержке роста, так и к смерти растения, предупредили эксперты.  Ранее производитель Coca-Cola, покинувший с российского рынка в 2022 году, планирует возобновить деятельность в стране. Сейчас руководство обсуждает детали возвращения на отечественный рынок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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