Эксперты призвали поливать растения колой вместо подсыпки удобрений

Специалисты по садоводству предложили нестандартный способ удобрения растений с помощью Coca-Cola, пишет Mirror. Вместо традиционных органических подкормок они рекомендуют использовать популярный газированный напиток. В небольших количествах эти вещества могут оказать положительное влияние, особенно на растения азалии и рододендроны.
«Причина, по которой Кола помогает азалии расти, заключается в ее генетическом составе: напиток содержит такие элементы, как калий, углерод, водород, кислород, фосфор, сера и натрий», — сообщают специалисты, передает Mirror. Взаимосвязь этих элементов помогает сделать растение здоровыми и оказывает положительный эффект.
Хотя эти питательные вещества полезны для растений, их употребление в больших дозах может нанести вред. Передозировка веществ может привести как к задержке роста, так и к смерти растения, предупредили эксперты.
Ранее производитель Coca-Cola, покинувший с российского рынка в 2022 году, планирует возобновить деятельность в стране. Сейчас руководство обсуждает детали возвращения на отечественный рынок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.