В ХМАО суд вынес приговор жительнице за махинации с оплатой кредита

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Суд приговорил югорчанку к штрафу в 15 тысяч рублей
Суд приговорил югорчанку к штрафу в 15 тысяч рублей Фото:

В Урае 36-летняя жительница взяла кредит, просрочила платеж и подделала документ судебного пристава чтобы не выплачивать долг. Суд приговорил ее к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП.

«Суд признал югорчанку виновной и назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Женщину признали виновной в подделке документов.

Югорчанка подделала документ и предоставила его в бухгалтерию якобы от имени судебного пристава, чтобы у нее не вычитали из зарплаты 50% в пользу кредитной организации. Однако в ходе проверки выяснилось, что пристав не вносил никаких постановлений, а сам документ был составлен не по форме.

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В Урае 36-летняя жительница взяла кредит, просрочила платеж и подделала документ судебного пристава чтобы не выплачивать долг. Суд приговорил ее к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП. «Суд признал югорчанку виновной и назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Женщину признали виновной в подделке документов. Югорчанка подделала документ и предоставила его в бухгалтерию якобы от имени судебного пристава, чтобы у нее не вычитали из зарплаты 50% в пользу кредитной организации. Однако в ходе проверки выяснилось, что пристав не вносил никаких постановлений, а сам документ был составлен не по форме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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