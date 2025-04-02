В ХМАО суд вынес приговор жительнице за махинации с оплатой кредита

В Урае 36-летняя жительница взяла кредит, просрочила платеж и подделала документ судебного пристава чтобы не выплачивать долг. Суд приговорил ее к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП.
«Суд признал югорчанку виновной и назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Женщину признали виновной в подделке документов.
Югорчанка подделала документ и предоставила его в бухгалтерию якобы от имени судебного пристава, чтобы у нее не вычитали из зарплаты 50% в пользу кредитной организации. Однако в ходе проверки выяснилось, что пристав не вносил никаких постановлений, а сам документ был составлен не по форме.
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