02 апреля 2025

Богатейший депутат думы ХМАО понес убытки на миллиард рублей за 2024 год

Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк потерял более миллиарда рублей в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания депутата думы ХМАО и бизнесмена Михаила Сердюка потеряла больше миллиарда рублей
Компания депутата думы ХМАО и бизнесмена Михаила Сердюка потеряла больше миллиарда рублей Фото:

Депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк потерял более миллиарда рублей в 2024 году. Его компания «Домостроительный комбинат-1» (ДСК-1) понесла значительные убытки, которые не смогла перекрыть прибыль других его активов. Эти данные подтверждаются официальной бухгалтерской отчетностью фирмы, которая есть в распоряжении URA.RU.

«Чистая прибыль ООО „ДСК-1“ за 2024 год составила минус 1 237 513 000 рублей. Компания получила выручку в 286,3 млн рублей, расходы — 731,94 млн рублей», — говорится в официальной отчетности компании.

Несмотря на выручку компании, высокие расходы на производство, а также налоговые обязательства, привели к существенному падению чистой прибыли. Сердюк владеет 14 компаниями, пять из которых ушли в минус на сумму в 1,2 млрд рублей. Несмотря на положительные результаты других его активов (112, 7 млн рублей), их доходы не смогли компенсировать убытки от ДСК-1.

Агентство URA.RU направило запрос в ДСК-1 для получения комментария. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики разбираются в конфликте Сердюка с бывшим компаньоном Валерием Шестаковичем. Поводом стала пропажа 118 миллионов рублей с банковских счетов фирмы «Сургутский ДСК», которая входила в бизнес-империю окружного парламентария.

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Депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк потерял более миллиарда рублей в 2024 году. Его компания «Домостроительный комбинат-1» (ДСК-1) понесла значительные убытки, которые не смогла перекрыть прибыль других его активов. Эти данные подтверждаются официальной бухгалтерской отчетностью фирмы, которая есть в распоряжении URA.RU. «Чистая прибыль ООО „ДСК-1“ за 2024 год составила минус 1 237 513 000 рублей. Компания получила выручку в 286,3 млн рублей, расходы — 731,94 млн рублей», — говорится в официальной отчетности компании. Несмотря на выручку компании, высокие расходы на производство, а также налоговые обязательства, привели к существенному падению чистой прибыли. Сердюк владеет 14 компаниями, пять из которых ушли в минус на сумму в 1,2 млрд рублей. Несмотря на положительные результаты других его активов (112, 7 млн рублей), их доходы не смогли компенсировать убытки от ДСК-1. Агентство URA.RU направило запрос в ДСК-1 для получения комментария. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что силовики разбираются в конфликте Сердюка с бывшим компаньоном Валерием Шестаковичем. Поводом стала пропажа 118 миллионов рублей с банковских счетов фирмы «Сургутский ДСК», которая входила в бизнес-империю окружного парламентария.
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© Служба новостей «URA.RU»
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