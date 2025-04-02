02 апреля 2025

Коуч Шабутдинов, обещавший успех, признал свою вину за обман россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аяз Шабутдинов признал вину за обман пользователей в интернете
Аяз Шабутдинов признал вину за обман пользователей в интернете Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов полностью признал свою вину. Об этом он написал в соцсетях, заявив, что признает свои ошибки и готов их искупить. 

«Это моя вина. <...>  Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — заявил Шабутдинов в Telegram. Он также попросил прощения у обманутых пользователей, которые воспользовались его курсами. 

Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Сейчас он содержится в изоляторе. Согласно данным следствия, Шабутдинов продавал образовательный курс, цены на который варьировались от 150 до 350 тысячи рублей. Блогер гарантировал успех после их прохождения. Однако, покупатели курса, вдохновленные обещаниями блогера о будущих высоких доходах, не смогли добиться обещанных результатов. К настоящему моменту число пострадавших достигло не менее сотни человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов полностью признал свою вину. Об этом он написал в соцсетях, заявив, что признает свои ошибки и готов их искупить.  «Это моя вина. <...>  Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — заявил Шабутдинов в Telegram. Он также попросил прощения у обманутых пользователей, которые воспользовались его курсами.  Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Сейчас он содержится в изоляторе. Согласно данным следствия, Шабутдинов продавал образовательный курс, цены на который варьировались от 150 до 350 тысячи рублей. Блогер гарантировал успех после их прохождения. Однако, покупатели курса, вдохновленные обещаниями блогера о будущих высоких доходах, не смогли добиться обещанных результатов. К настоящему моменту число пострадавших достигло не менее сотни человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...