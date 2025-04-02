Коуч Шабутдинов, обещавший успех, признал свою вину за обман россиян

Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов полностью признал свою вину. Об этом он написал в соцсетях, заявив, что признает свои ошибки и готов их искупить.
«Это моя вина. <...> Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — заявил Шабутдинов в Telegram. Он также попросил прощения у обманутых пользователей, которые воспользовались его курсами.
Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Сейчас он содержится в изоляторе. Согласно данным следствия, Шабутдинов продавал образовательный курс, цены на который варьировались от 150 до 350 тысячи рублей. Блогер гарантировал успех после их прохождения. Однако, покупатели курса, вдохновленные обещаниями блогера о будущих высоких доходах, не смогли добиться обещанных результатов. К настоящему моменту число пострадавших достигло не менее сотни человек.
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