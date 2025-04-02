Уральские миллиардеры вошли в список самых богатых людей в мире

Forbes обновил ежегодный рейтинг богатейших людей мира, куда попали больше трех тысяч человек, из которых восемь долларовых миллиардеров, связанных с Уралом. Для составления списка использовались цены акций и обменные курсы по состоянию на 7 марта 2025 года.
Наивысшую позицию среди уральских бизнесменов занял основатель ГК «Ренова» Виктор Вексельберг. Он занял 311-е место в мировом списке, с увеличением состояния с 7 до 9,2 млрд долларов за последний год.
Сооснователь и бывший бенефициар Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов занял 443-е место с состоянием в 7,3 млрд долларов, хотя за год его активы уменьшились на один миллиард. Еще один сооснователь УГМК Андрей Козицын находится на 1072-м месте с 3,4 млрд долларов (состояние сократилось на один миллиард).
Владелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков расположился на 1141-м месте с состоянием в 3,2 млрд долларов. За год сумма уменьшилась на 300 млн долларов.
Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин занял 1265-е место в рейтинге с состоянием 2,9 млрд долларов. В прошлом году было 3,8 млрд долларов.
На аналогичном месте с одинаковыми состояниями в 2,9 млрд долларов расположились еще два бизнесмена. Это основатель Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский и владелец агрохолдинга «Русагро», которому принадлежит екатеринбургский бренд ЕЖК, Вадим Мошкович.
Владелец московского аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, родившийся в Свердловске, имеет 1,5 млрд долларов. Он занял 2233 место. Его состояние сокращается уже второй год подряд.
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