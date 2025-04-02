Встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится сегодня. Об этом написала журналистка CBS Сара Кук. По российском времени это будет ночь на 3 апреля.
«Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме со старшим российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. <...> Минфин США временно снял санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему необходимую визу для въезда в страну», — написала Кук в соцсети X. Она сослалась на два своих источника. При этом официально в Белом доме не афишировали, когда именно пройдет встреча.
Визит Кирилла Дмитриева в США стал возможным после временной отмены санкций со стороны американского правительства, что позволило Госдепартаменту выдать ему необходимую визу. Это его первый приезд в США с 2022 года, когда против него и других российских чиновников были введены санкции. Ожидается, что встреча с Стивом Уиткоффом будет способствовать укреплению двусторонних отношений.
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