02 апреля 2025

Депутаты ХМАО заявили о срыве сроков строительства школ в Когалыме и Мегионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты ХМАО возмутились срывом сроков строительства школ в Когалыме и Мегионе
Депутаты ХМАО возмутились срывом сроков строительства школ в Когалыме и Мегионе Фото:

Депутаты ХМАО возмутились срывом сроков строительства школы в Когалыме и затягиванием работ по благоустройству в школе Мегиона. Депутаты обратились к заместителю губернатора Азату Ислаеву с вопросами о ситуации на проблемных объектах во время правительственного часа, передает журналист URA.RU.

«Когалымская школа для нас тоже, такой, ребус определенный. Строительство ведется сегодня с отставанием от графика, срок ввода перенесен на декабрь 2025 года. При всем при этом, школу пытаемся вытянуть совместными усилиями в этом году. Но пока все очень тяжело идет, к сожалению, риски остаются», — прокомментировал Ислаев.

Также депутаты выразили недовольство затягиванием работ по благоустройству школы №4 в Мегионе, порученных губернатором еще весной прошлого года. Они отметили, что до окончания капитального ремонта школы и ее открытия остается всего пять месяцев, а контрактирование по благоустройству до сих пор не проведено. В ответ Ислаев заверил, что разделяет опасения депутатов и власти примут все меры для выполнения поручения губернатора.

Ранее URA.RU писало, что власти региона уже готовятся к расторжению концессионного соглашения с компанией депутата окружной думы Михаила Сердюка. Его компания задерживает строительство школы в Сургуте.

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Депутаты ХМАО возмутились срывом сроков строительства школы в Когалыме и затягиванием работ по благоустройству в школе Мегиона. Депутаты обратились к заместителю губернатора Азату Ислаеву с вопросами о ситуации на проблемных объектах во время правительственного часа, передает журналист URA.RU. «Когалымская школа для нас тоже, такой, ребус определенный. Строительство ведется сегодня с отставанием от графика, срок ввода перенесен на декабрь 2025 года. При всем при этом, школу пытаемся вытянуть совместными усилиями в этом году. Но пока все очень тяжело идет, к сожалению, риски остаются», — прокомментировал Ислаев. Также депутаты выразили недовольство затягиванием работ по благоустройству школы №4 в Мегионе, порученных губернатором еще весной прошлого года. Они отметили, что до окончания капитального ремонта школы и ее открытия остается всего пять месяцев, а контрактирование по благоустройству до сих пор не проведено. В ответ Ислаев заверил, что разделяет опасения депутатов и власти примут все меры для выполнения поручения губернатора. Ранее URA.RU писало, что власти региона уже готовятся к расторжению концессионного соглашения с компанией депутата окружной думы Михаила Сердюка. Его компания задерживает строительство школы в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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