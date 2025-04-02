Депутаты ХМАО заявили о срыве сроков строительства школ в Когалыме и Мегионе

Депутаты ХМАО возмутились срывом сроков строительства школы в Когалыме и затягиванием работ по благоустройству в школе Мегиона. Депутаты обратились к заместителю губернатора Азату Ислаеву с вопросами о ситуации на проблемных объектах во время правительственного часа, передает журналист URA.RU.
«Когалымская школа для нас тоже, такой, ребус определенный. Строительство ведется сегодня с отставанием от графика, срок ввода перенесен на декабрь 2025 года. При всем при этом, школу пытаемся вытянуть совместными усилиями в этом году. Но пока все очень тяжело идет, к сожалению, риски остаются», — прокомментировал Ислаев.
Также депутаты выразили недовольство затягиванием работ по благоустройству школы №4 в Мегионе, порученных губернатором еще весной прошлого года. Они отметили, что до окончания капитального ремонта школы и ее открытия остается всего пять месяцев, а контрактирование по благоустройству до сих пор не проведено. В ответ Ислаев заверил, что разделяет опасения депутатов и власти примут все меры для выполнения поручения губернатора.
Ранее URA.RU писало, что власти региона уже готовятся к расторжению концессионного соглашения с компанией депутата окружной думы Михаила Сердюка. Его компания задерживает строительство школы в Сургуте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!