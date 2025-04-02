СК РФ завел уголовное дело по факту атаки ВСУ на энергообъекты в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела двух энергообъектов в Курской области, осуществленного Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СК России).
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении ведомства. Данное дело было возбуждено на основании данных о применении вооруженной силы против объектов гражданской инфраструктуры, что может квалифицироваться как террористический акт.
За последние сутки украинские войска осуществили две атаки на объекты энергетической инфраструктуры в Курской области России, сообщает Министерство обороны РФ. По информации ведомства, первая атака произошла 2 апреля в 02:11 по московскому времени. В результате удара украинского беспилотника по подстанции 110 кВ возле населенного пункта Клюква филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго», произошло отключение трансформатора, что привело к прекращению электроснабжения более чем 1,2 тысячи бытовых абонентов в Курском районе.
Вторая атака, согласно данным министерства, случилась в 03:14 по московскому времени и была направлена на энергообъект того же филиала. В результате целенаправленного обстрела произошел обрыв проводов на опорах высоковольтной линии 6 кВ, что также привело к прекращению подачи электричества более чем 300 бытовым потребителям в том же районе. Эти действия были совершены на фоне соглашения между сторонами конфликта о ненападении на энергетические объекты друг друга.
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