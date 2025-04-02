Ирина Зуева и Сабина Гилязова, ведущие дзюдоистки Челябинской области, готовятся к выступлению на чемпионате Европы в Подгорице (Черногория), который пройдет с 23 по 27 апреля. Перед отъездом спортсменки получили напутственные слова от первой леди региона Ирины Текслер, которая пожелала им успехов в борьбе за медали.
«У наших дзюдоисток важнейшие соревнования. Сборная России выступит в соревнованиях под нейтральным флагом. В турнире выступят 18 дзюдоистов (9 мужчин и 9 женщин). Регион представят две спортсменки: Гилязова и Зуева. Поддержим наших девчонок!» — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.
По ее словам, она встретилась с дзюдоистками, чтобы пообедать и пообщаться. Эта возможность выпадает крайне редко — спортсменки находятся на сборах 300 дней в году. Зуева становилась серебряным и бронзовым призеров международных турниров «Большого шлема», неоднократно побеждала на международном турнире Russian Judo tour, чемпионка России. Гилязова дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы, выигрывала золото престижного международного турнира «Большой шлем», двукратная чемпионка России.
С 2021 года Ирина Текслер занимает пост председателя попечительского совета Федерации дзюдо Челябинской области. Помимо работы в спортивной сфере, она активно участвует в общественной жизни региона, поддерживая социальные инициативы.
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