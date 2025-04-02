02 апреля 2025

Тюменская область сохранила позиции в федеральном рейтинге благоустройства

Тюменская область попала в топ-4 региона по качеству городской среды
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область сохранила четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды
Тюменская область сохранила четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды Фото:

Тюменская область смогла оставить за собой место в топ-4 региона по индексу качества городской среды. Об этом сообщил глава региона Александр Моор. 

«Тюменская область сохранила высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год. Индекс качества городской среды в Тюменской области растёт опережающими темпами», — рассказал Моор в своем telegram-канале. 

Индекс качества городской среды рассчитывается по 36 параметрам от озеленения до дорожной безопасности. Регион набрал 255 баллов из 360 баллов. На первом месте расположилась Москва — 312 баллов, второй Санкт-Петербург — 283 балла, третьей стала Московская область — 255 баллов.

Отличились и тюменские города. Так областная столица заняла второе место в своей категории, Тобольск — четвертое, а Ишим — шестое. Александр Моор отметил, что все города региона значительно улучшили результаты с прошлого года. 

Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень  потеряла баллы по пяти показателям в индексе качества жизни платформы ВЭБ.РФ. За год просела в сферах благоустройства, общественной активности и доходах.

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Тюменская область смогла оставить за собой место в топ-4 региона по индексу качества городской среды. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.  «Тюменская область сохранила высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год. Индекс качества городской среды в Тюменской области растёт опережающими темпами», — рассказал Моор в своем telegram-канале.  Индекс качества городской среды рассчитывается по 36 параметрам от озеленения до дорожной безопасности. Регион набрал 255 баллов из 360 баллов. На первом месте расположилась Москва — 312 баллов, второй Санкт-Петербург — 283 балла, третьей стала Московская область — 255 баллов. Отличились и тюменские города. Так областная столица заняла второе место в своей категории, Тобольск — четвертое, а Ишим — шестое. Александр Моор отметил, что все города региона значительно улучшили результаты с прошлого года.  Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень  потеряла баллы по пяти показателям в индексе качества жизни платформы ВЭБ.РФ. За год просела в сферах благоустройства, общественной активности и доходах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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