Тюменская область сохранила позиции в федеральном рейтинге благоустройства

Тюменская область смогла оставить за собой место в топ-4 региона по индексу качества городской среды. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.
«Тюменская область сохранила высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год. Индекс качества городской среды в Тюменской области растёт опережающими темпами», — рассказал Моор в своем telegram-канале.
Индекс качества городской среды рассчитывается по 36 параметрам от озеленения до дорожной безопасности. Регион набрал 255 баллов из 360 баллов. На первом месте расположилась Москва — 312 баллов, второй Санкт-Петербург — 283 балла, третьей стала Московская область — 255 баллов.
Отличились и тюменские города. Так областная столица заняла второе место в своей категории, Тобольск — четвертое, а Ишим — шестое. Александр Моор отметил, что все города региона значительно улучшили результаты с прошлого года.
Ранее URA.RU сообщало, что Тюмень потеряла баллы по пяти показателям в индексе качества жизни платформы ВЭБ.РФ. За год просела в сферах благоустройства, общественной активности и доходах.
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