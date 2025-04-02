02 апреля 2025

Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его семьи

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Благотворительный аукцион "Екатерининская ассамблея". Екатеринбург, пумпянский дмитрий
Продление санкций в отношении бизнесмена было признано необоснованным Фото:

Суд Европейского союза постановил аннулировать санкции в отношении уральского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, а также его супруги Галины и сына Александра. Решение опубликовано на сайте суда.

«Своим иском в соответствии со статьей 263 TFEU заявитель Дмитрий Александрович Пумпянский добивается отмены Решения Совета [ЕС] от 12 марта 2024 года. О внесении изменений в Решение относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе.

Согласно материалам дела, Пумпянский и его родственники аргументировали свои требования тем, что оспариваемые критерии включения в санкционный список являются незаконными, а процесс их оценки сопровождался ошибками и нарушениями Хартии основных прав. Европейский суд, рассмотрев представленные доказательства, пришел к выводу, что обвинение Совета ЕС не было подтверждено.

Пумпянскому в середине марта 2022-го запретили въезд в страны Евросоюза и заморозили его активы. Сразу после этого Пумпянский покинул посты в Трубной металлургической компании и ГК «Синара». При этом он остался президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

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Суд Европейского союза постановил аннулировать санкции в отношении уральского бизнесмена Дмитрия Пумпянского, а также его супруги Галины и сына Александра. Решение опубликовано на сайте суда. «Своим иском в соответствии со статьей 263 TFEU заявитель Дмитрий Александрович Пумпянский добивается отмены Решения Совета [ЕС] от 12 марта 2024 года. О внесении изменений в Решение относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе. Согласно материалам дела, Пумпянский и его родственники аргументировали свои требования тем, что оспариваемые критерии включения в санкционный список являются незаконными, а процесс их оценки сопровождался ошибками и нарушениями Хартии основных прав. Европейский суд, рассмотрев представленные доказательства, пришел к выводу, что обвинение Совета ЕС не было подтверждено. Пумпянскому в середине марта 2022-го запретили въезд в страны Евросоюза и заморозили его активы. Сразу после этого Пумпянский покинул посты в Трубной металлургической компании и ГК «Синара». При этом он остался президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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