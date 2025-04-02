В челябинском городе атомщиков продают бывшее бомбоубежище

В закрытом городе Снежинск (Челябинская область) на продажу выставили помещение бывшего бомбоубежища, которое находится в подвале жилого дома. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений.
«В Снежинске продается подвальное помещение. Вход через подъезд. Плюс — этот подвал изначально делался как бомбоубежище, поэтому великолепная шумоизоляция. Минус — стандартный подвальный запах», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что площадь бывшего бомбоубежища составляет 38 квадратных метров, имеется офисная отделка. Стоимость недвижимости составляет 1 900 000 рублей.
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