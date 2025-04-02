02 апреля 2025

В челябинском городе атомщиков продают бывшее бомбоубежище

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение находится в подвале
Помещение находится в подвале Фото:

В закрытом городе Снежинск (Челябинская область) на продажу выставили помещение бывшего бомбоубежища, которое находится в подвале жилого дома. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений. 

«В Снежинске продается подвальное помещение. Вход через подъезд. Плюс — этот подвал изначально делался как бомбоубежище, поэтому великолепная шумоизоляция. Минус — стандартный подвальный запах», — говорится в предложении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что площадь бывшего бомбоубежища составляет 38 квадратных метров, имеется офисная отделка. Стоимость недвижимости составляет 1 900 000 рублей.

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В закрытом городе Снежинск (Челябинская область) на продажу выставили помещение бывшего бомбоубежища, которое находится в подвале жилого дома. Это следует из данных на популярном портале бесплатных объявлений.  «В Снежинске продается подвальное помещение. Вход через подъезд. Плюс — этот подвал изначально делался как бомбоубежище, поэтому великолепная шумоизоляция. Минус — стандартный подвальный запах», — говорится в предложении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что площадь бывшего бомбоубежища составляет 38 квадратных метров, имеется офисная отделка. Стоимость недвижимости составляет 1 900 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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