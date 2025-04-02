02 апреля 2025

Няня для собак, специалист по решению квартирных забот: какие необычные вакансии предлагают курганцам

В Кургане ищут рабочего по уходу за баранами, крысами и собаками
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане есть вакансии для любителей животных
В Кургане есть вакансии для любителей животных Фото:

В Кургане можно найти необычную работу по душе. Некоторые организации предлагают вакансии, где от соискателей нужны особые навыки. Подборка таких предложений — в материале корреспондента URA.RU.

Для любителей животных

В Центре Илизарова ищут рабочего по уходу за животными. Ухаживать в крупнейшем медицинском центре предстоит за баранами, крысами, кроликами и собаками. Объявление размещено на сайте hh.ru.

«Требуется рабочий по уходу за животными, можно без опыта. Зарплата от 40 000 рублей в месяц на руки. Полная занятость. График: 5/2. Предстоит ухаживать за животными, кормить, чистить клетки», — указано в объявлении.

Дог-ситтера или няню для собак, в чьи обязанности входит выгул питомцев, ищут в Москве. Вакансия подойдет для тех, кто планирует подработать в столице. Объявление опубликовано на популярном сайте.

«Требуемый опыт 1-3 года, гибкий график. Оплата от 5 000 до 30 000 в месяц за пешие прогулки с собаками на свежем воздухе», — указано в объявлении.

Для сладкоежек

Любители сладкого могут отправиться в Санкт-Петербург, где их ждет работа дегустатора жевательных конфет. Опыт не требуется, указано в объявлении компании. Платить обещают до 34 000 рублей.

«Необходимо владеть чувствительными вкусовыми рецепторами. Работать четыре дня в неделю с понедельника по четверг с 14:00 до 17:30. Задачи — визуальный, вкусовой, обонятельный контроль жевательной резинки и жевательных конфет, как можно подробнее описывать ощущения от продукции», — указано в описании вакансии.

Для умных и стрессоустойчивых

Специалист по решению квартирных забот нужен в «Самолет Плюс». Компания обещает платить от 60 000 до 100 000 рублей в месяц до вычета налогов, указано в объявлении.

«Опыт не требуется. График 5/2. Задачи — консультировать клиентов по вопросам недвижимости, сопровождать сделки от начала до конца, демонстрируя волю к победе и настойчивость в достижении целей. От соискателей ожидается дисциплина, выдержка и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях», — сообщается в описании вакансии.

PHPBB разработчик требуется в небольшую команду кастомной разработки AZAT TEAM. Платить специалисту обещают 150 000 рублей, но нужен опыт от 3-6 лет, сообщается в объявлении.

«Приглашаем в команду опытного Laravel разработчика. Требуемый опыт работы: от 3 лет коммерческой разработки. Задачи: back-end разработка для веб-сайтов/приложений, поддержка существующих проектов», — указано в описании вакансии.

Специалист поддержки Плюса со знанием грузинского языка нужен в Яндекс.Крауд. Платить обещают от 30 000 рублей при графике 2/2, указано в объявлении.

«Опыт не требуется, формат работы удаленный. Задачи — отвечать пользователям по электронной почте и в чатах, консультировать по возникшим вопросам», — указано в описании вакансии.

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В Кургане можно найти необычную работу по душе. Некоторые организации предлагают вакансии, где от соискателей нужны особые навыки. Подборка таких предложений — в материале корреспондента URA.RU. Для любителей животных В Центре Илизарова ищут рабочего по уходу за животными. Ухаживать в крупнейшем медицинском центре предстоит за баранами, крысами, кроликами и собаками. Объявление размещено на сайте hh.ru. «Требуется рабочий по уходу за животными, можно без опыта. Зарплата от 40 000 рублей в месяц на руки. Полная занятость. График: 5/2. Предстоит ухаживать за животными, кормить, чистить клетки», — указано в объявлении. Дог-ситтера или няню для собак, в чьи обязанности входит выгул питомцев, ищут в Москве. Вакансия подойдет для тех, кто планирует подработать в столице. Объявление опубликовано на популярном сайте. «Требуемый опыт 1-3 года, гибкий график. Оплата от 5 000 до 30 000 в месяц за пешие прогулки с собаками на свежем воздухе», — указано в объявлении. Для сладкоежек Любители сладкого могут отправиться в Санкт-Петербург, где их ждет работа дегустатора жевательных конфет. Опыт не требуется, указано в объявлении компании. Платить обещают до 34 000 рублей. «Необходимо владеть чувствительными вкусовыми рецепторами. Работать четыре дня в неделю с понедельника по четверг с 14:00 до 17:30. Задачи — визуальный, вкусовой, обонятельный контроль жевательной резинки и жевательных конфет, как можно подробнее описывать ощущения от продукции», — указано в описании вакансии. Для умных и стрессоустойчивых Специалист по решению квартирных забот нужен в «Самолет Плюс». Компания обещает платить от 60 000 до 100 000 рублей в месяц до вычета налогов, указано в объявлении. «Опыт не требуется. График 5/2. Задачи — консультировать клиентов по вопросам недвижимости, сопровождать сделки от начала до конца, демонстрируя волю к победе и настойчивость в достижении целей. От соискателей ожидается дисциплина, выдержка и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях», — сообщается в описании вакансии. PHPBB разработчик требуется в небольшую команду кастомной разработки AZAT TEAM. Платить специалисту обещают 150 000 рублей, но нужен опыт от 3-6 лет, сообщается в объявлении. «Приглашаем в команду опытного Laravel разработчика. Требуемый опыт работы: от 3 лет коммерческой разработки. Задачи: back-end разработка для веб-сайтов/приложений, поддержка существующих проектов», — указано в описании вакансии. Специалист поддержки Плюса со знанием грузинского языка нужен в Яндекс.Крауд. Платить обещают от 30 000 рублей при графике 2/2, указано в объявлении. «Опыт не требуется, формат работы удаленный. Задачи — отвечать пользователям по электронной почте и в чатах, консультировать по возникшим вопросам», — указано в описании вакансии.
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