В Кургане можно найти необычную работу по душе. Некоторые организации предлагают вакансии, где от соискателей нужны особые навыки. Подборка таких предложений — в материале корреспондента URA.RU.
Для любителей животных
В Центре Илизарова ищут рабочего по уходу за животными. Ухаживать в крупнейшем медицинском центре предстоит за баранами, крысами, кроликами и собаками. Объявление размещено на сайте hh.ru.
«Требуется рабочий по уходу за животными, можно без опыта. Зарплата от 40 000 рублей в месяц на руки. Полная занятость. График: 5/2. Предстоит ухаживать за животными, кормить, чистить клетки», — указано в объявлении.
Дог-ситтера или няню для собак, в чьи обязанности входит выгул питомцев, ищут в Москве. Вакансия подойдет для тех, кто планирует подработать в столице. Объявление опубликовано на популярном сайте.
«Требуемый опыт 1-3 года, гибкий график. Оплата от 5 000 до 30 000 в месяц за пешие прогулки с собаками на свежем воздухе», — указано в объявлении.
Для сладкоежек
Любители сладкого могут отправиться в Санкт-Петербург, где их ждет работа дегустатора жевательных конфет. Опыт не требуется, указано в объявлении компании. Платить обещают до 34 000 рублей.
«Необходимо владеть чувствительными вкусовыми рецепторами. Работать четыре дня в неделю с понедельника по четверг с 14:00 до 17:30. Задачи — визуальный, вкусовой, обонятельный контроль жевательной резинки и жевательных конфет, как можно подробнее описывать ощущения от продукции», — указано в описании вакансии.
Для умных и стрессоустойчивых
Специалист по решению квартирных забот нужен в «Самолет Плюс». Компания обещает платить от 60 000 до 100 000 рублей в месяц до вычета налогов, указано в объявлении.
«Опыт не требуется. График 5/2. Задачи — консультировать клиентов по вопросам недвижимости, сопровождать сделки от начала до конца, демонстрируя волю к победе и настойчивость в достижении целей. От соискателей ожидается дисциплина, выдержка и умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях», — сообщается в описании вакансии.
PHPBB разработчик требуется в небольшую команду кастомной разработки AZAT TEAM. Платить специалисту обещают 150 000 рублей, но нужен опыт от 3-6 лет, сообщается в объявлении.
«Приглашаем в команду опытного Laravel разработчика. Требуемый опыт работы: от 3 лет коммерческой разработки. Задачи: back-end разработка для веб-сайтов/приложений, поддержка существующих проектов», — указано в описании вакансии.
Специалист поддержки Плюса со знанием грузинского языка нужен в Яндекс.Крауд. Платить обещают от 30 000 рублей при графике 2/2, указано в объявлении.
«Опыт не требуется, формат работы удаленный. Задачи — отвечать пользователям по электронной почте и в чатах, консультировать по возникшим вопросам», — указано в описании вакансии.
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