В Россию ввезли рекордное количество гастарбайтеров высокого класса

В России в 2024 году выдали 38 тысяч документов иностранцам с высокой квалификацией. Это рекордное количество в сравнении с 2023 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.
«В 2024 году в России выдали 38 тысяч разрешений на работу высококвалифицированным специалистам — в полтора раза больше, чем в 2023», — заявили «Известиям» в пресс-службе МВД. Речь идет о медиках, IT-специалистах, инженерах, отмечают эксперты.
Вместе с тем, на 100 тысяч сократилось количество выданных патентов, которые в основном выдаются мигрантам из стран ближнего зарубежья для выполнения физической работы. Несмотря на это, общее число данных разрешений остается значительным и составляет два миллиона.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в России был побит рекорд по числу заездов мигрантов. По данным Росстата, их стало больше на 568,5 тысяч человек. В последний раз подобное количество фиксировалось в 1995 году.
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