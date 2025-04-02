02 апреля 2025

В Россию ввезли рекордное количество гастарбайтеров высокого класса

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди приезжих специалистов - медики, инженеры, IT-специалисты
Среди приезжих специалистов - медики, инженеры, IT-специалисты Фото:

В России в 2024 году выдали 38 тысяч документов иностранцам с высокой квалификацией. Это рекордное количество в сравнении с 2023 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В 2024 году в России выдали 38 тысяч разрешений на работу высококвалифицированным специалистам — в полтора раза больше, чем в 2023», — заявили «Известиям» в пресс-службе МВД. Речь идет о медиках, IT-специалистах, инженерах, отмечают эксперты.

Вместе с тем, на 100 тысяч сократилось количество выданных патентов, которые в основном выдаются мигрантам из стран ближнего зарубежья для выполнения физической работы. Несмотря на это, общее число данных разрешений остается значительным и составляет два миллиона.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России был побит рекорд по числу заездов мигрантов. По данным Росстата, их стало больше на 568,5 тысяч человек. В последний раз подобное количество фиксировалось в 1995 году.

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В России в 2024 году выдали 38 тысяч документов иностранцам с высокой квалификацией. Это рекордное количество в сравнении с 2023 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД. «В 2024 году в России выдали 38 тысяч разрешений на работу высококвалифицированным специалистам — в полтора раза больше, чем в 2023», — заявили «Известиям» в пресс-службе МВД. Речь идет о медиках, IT-специалистах, инженерах, отмечают эксперты. Вместе с тем, на 100 тысяч сократилось количество выданных патентов, которые в основном выдаются мигрантам из стран ближнего зарубежья для выполнения физической работы. Несмотря на это, общее число данных разрешений остается значительным и составляет два миллиона. Ранее сообщалось, что в 2024 году в России был побит рекорд по числу заездов мигрантов. По данным Росстата, их стало больше на 568,5 тысяч человек. В последний раз подобное количество фиксировалось в 1995 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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