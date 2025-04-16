Первая гроза принесет похолодание в Свердловскую область

Первая гроза, прогремевшая в Свердловской области 16 апреля, принесет похолодание в регион. Об этом URA.RU сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Над регионом проходит холодный атмосферный арктический фронт. В ближайшие дни — завтра и послезавтра [17-18 апреля] — будет холодно», — объяснила Шепоренко.
Она добавила, что ранняя гроза для Свердловской области не является исключением, тем более что апрель нынче выдался теплым. В прошлом году первые грозы тоже, по словам синоптика, начались в конце апреля. А в соседних Челябинской и Курганской областях они уже прошли и в этом году.
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