Свердловчанам выплатят десятки тысяч рублей, за этим проследит губернатор Паслер

В Свердловской области более 6,7 тысячи ветеранов получат социальные выплаты от 10 до 25 тысяч рублей. За тем, чтобы все средства перечислили до конца апреля, лично проследит врио губернатора Денис Паслер. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В год 80-летия Великой Победы продолжаем мероприятия по поддержке главных героев праздника — наших дорогих и уважаемых ветеранов. Сегодня [3 апреля] начали перечислять им повышенные региональные выплаты», — написал Паслер.
По 10 тысяч рублей получат бывшие узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и участники Великой Отечественной войны, не входившие в состав действующей армии. Каждому инвалиду и участнику Великой Отечественной войны выделят по 25 тысяч рублей. «Все средства будут перечислены до конца месяца, этот вопрос находится под моим личным контролем», — подчеркнул глава региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!