Учитель математики из России оказался под завалами дома в Мьянме

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Казанцев погиб под завалами обрушившегося здания
Казанцев погиб под завалами обрушившегося здания Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Учитель математики из России, Михаил Казанцев (по прозвищу Майк), погиб при землетрясении в Мьянме. Его тело нашли под завалами здания.

«Учитель по математике из России погиб при землетрясении в Мьянме. Его тело извлекли из-под завалов дома в Мандалае», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что он преподавал в частной школе.

Вместе с ним пропали без вести четверо иностранных коллег, трое из которых были из ЮАР, а один — из Филиппин. По последним данным, количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3085 человек, где разборы завалов продолжаются.

В городе Мандалай 3 апреля, после землетрясения под завалами был найден мужчина. По информации источника, с телом был обнаружен паспорт. Его планируют отправить в Москву для генетической экспертизы. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта в Мьянме, также пострадал Таиланд, в том числе Бангкок и другие регионы.

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Учитель математики из России, Михаил Казанцев (по прозвищу Майк), погиб при землетрясении в Мьянме. Его тело нашли под завалами здания. «Учитель по математике из России погиб при землетрясении в Мьянме. Его тело извлекли из-под завалов дома в Мандалае», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что он преподавал в частной школе. Вместе с ним пропали без вести четверо иностранных коллег, трое из которых были из ЮАР, а один — из Филиппин. По последним данным, количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3085 человек, где разборы завалов продолжаются. В городе Мандалай 3 апреля, после землетрясения под завалами был найден мужчина. По информации источника, с телом был обнаружен паспорт. Его планируют отправить в Москву для генетической экспертизы. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта в Мьянме, также пострадал Таиланд, в том числе Бангкок и другие регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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