Учитель математики из России оказался под завалами дома в Мьянме

Учитель математики из России, Михаил Казанцев (по прозвищу Майк), погиб при землетрясении в Мьянме. Его тело нашли под завалами здания.
«Учитель по математике из России погиб при землетрясении в Мьянме. Его тело извлекли из-под завалов дома в Мандалае», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что он преподавал в частной школе.
Вместе с ним пропали без вести четверо иностранных коллег, трое из которых были из ЮАР, а один — из Филиппин. По последним данным, количество жертв землетрясения в Мьянме возросло до 3085 человек, где разборы завалов продолжаются.
В городе Мандалай 3 апреля, после землетрясения под завалами был найден мужчина. По информации источника, с телом был обнаружен паспорт. Его планируют отправить в Москву для генетической экспертизы. Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта в Мьянме, также пострадал Таиланд, в том числе Бангкок и другие регионы.
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