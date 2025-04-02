Врачи ХМАО спасли девочку, прооперировав врожденный порок сердца

Врачи окружного кардиоцентра в ХМАО спасли 11-летнюю девочку, прооперировав врожденный порок сердца без разрезов. Об этом URA.RU сообщили в депздраве Югры.
«Порок сердца, с которым ребенок жил 11 лет, был устранен за 30 минут. В полость сердца через прокол в бедренной вене доктор ввел окклюдер — специальное устройство устанавливается в качестве заплатки в месте дефекта и позволяет избежать необратимых осложнений со здоровьем во взрослом возрасте», — сказано в сообщении.
У девочки с рождения был дефект межпредсердной перегородки — отверстие между предсердиями, которого в норме быть не должно. С первых месяцев жизни ребенок находился под контролем кардиолога, но, когда девочка подросла, плановое УЗИ показало опасные изменения.
Через три дня после операции девочку выписали домой. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.
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