02 апреля 2025

Тюменцы остались без восьми автобусных рейсов из-за проблемного перевозчика

В Тюменской области отменили восемь межмуниципальных рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения вступили в силу с 1 апреля 2025 года
Изменения вступили в силу с 1 апреля 2025 года Фото:

В Тюменской области отменили восемь межмуниципальных рейсов общественного транспорта из-за некомпетентности перевозчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

«Расторгнут контракт с перевозчиком, не выполнившим его условия. Движение межмуниципальных маршрутов осуществлялось с перебоями или вообще не осуществлялись. В связи с этим с 1 апреля приостановлено движение по ряду маршрутов», — передает ГУС.

Речь идет о следующих рейсах:

  • №513 «Тюмень АВ – Голышманово»;
  • №516 «Армизонское АС – Тюмень АВ»;
  • №520 «Тюмень АВ – Абатское АС»;
  • №535 «Тюмень АВ – Нижнеманай»;
  • №630 «Тюмень АВ – Заводоуковск АВ»;
  • №635 «Лебедёвка – Тюмень АВ»;
  • №751 «Юргинское АС – Тюмень АВ» с отправлением в 10.20 ч.

Также со 2 апреля приостановлен межобластной маршрут №780 «Тюмень АВ — Тавда АВ». Возобновить все рейсы планируют уже 16 апреля.

Ранее у трех межмуниципальных рейсов изменилось время отправления. Изменения вступили в силу с 1 апреля.

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В Тюменской области отменили восемь межмуниципальных рейсов общественного транспорта из-за некомпетентности перевозчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона. «Расторгнут контракт с перевозчиком, не выполнившим его условия. Движение межмуниципальных маршрутов осуществлялось с перебоями или вообще не осуществлялись. В связи с этим с 1 апреля приостановлено движение по ряду маршрутов», — передает ГУС. Речь идет о следующих рейсах: Также со 2 апреля приостановлен межобластной маршрут №780 «Тюмень АВ — Тавда АВ». Возобновить все рейсы планируют уже 16 апреля. Ранее у трех межмуниципальных рейсов изменилось время отправления. Изменения вступили в силу с 1 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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