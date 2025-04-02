Тюменцы остались без восьми автобусных рейсов из-за проблемного перевозчика

В Тюменской области отменили восемь межмуниципальных рейсов общественного транспорта из-за некомпетентности перевозчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления строительства региона.
«Расторгнут контракт с перевозчиком, не выполнившим его условия. Движение межмуниципальных маршрутов осуществлялось с перебоями или вообще не осуществлялись. В связи с этим с 1 апреля приостановлено движение по ряду маршрутов», — передает ГУС.
Речь идет о следующих рейсах:
- №513 «Тюмень АВ – Голышманово»;
- №516 «Армизонское АС – Тюмень АВ»;
- №520 «Тюмень АВ – Абатское АС»;
- №535 «Тюмень АВ – Нижнеманай»;
- №630 «Тюмень АВ – Заводоуковск АВ»;
- №635 «Лебедёвка – Тюмень АВ»;
- №751 «Юргинское АС – Тюмень АВ» с отправлением в 10.20 ч.
Также со 2 апреля приостановлен межобластной маршрут №780 «Тюмень АВ — Тавда АВ». Возобновить все рейсы планируют уже 16 апреля.
Ранее у трех межмуниципальных рейсов изменилось время отправления. Изменения вступили в силу с 1 апреля.
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