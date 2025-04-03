Мэр Челябинска Алексей Лошкин отчитал своего заместителя по горхозяйству Александра Астахова за мусор и отсутствие благоустройства в проблемных дворах. Во время объезда улиц по жалобам жителей глава города поручил Астахову устранить основные замечания к началу следующей недели, передает корреспондент URA.RU.
«Наводите порядок, убирайте. Опять у нас та же самая история с управляющими компаниями — сколько можно с ними разговаривать? Штрафуйте. Это не дело. Сегодня объедем контрольные точки, отрабатывайте. В понедельник я жду от вас общий доклад, как меняется ситуация в городе», — заявил Лошкин, осматривая третий по счету двор.
Контрольные точки Лошкин выстроил по жалобам жителей в социальных сетях. Первым глава города посетил дворы на улицах Каслинская, Островского и Ворошилова. Там Лошкин указал на обилие листвы, несвоевременно вывезенный мусор и состояние дворов. Кроме Астахова градоначальника в объезде сопровождал вице-мэр по дорхозяйству Дмитрий Агеев.
«Вывоз мусора нужно обеспечить своевременный. Наведите порядок, проведите благоустройство соответствующее. В какой двор не приезжаем… Люди пишут, и я понимаю их озабоченность и эмоции», — поручил Лошкин Астахову.
На улице Ворошилова между домами 53 и 55 Лошкин потребовал уложить асфальт. Указав, что жителям приходится проезжать по проблемной дороге ежедневно. Мэр подчеркнул, что ему было необходимо увидеть объективную картину того, как работают управляющие компании.
«Совершил объезд, не предупреждая ни управляющие компании, ни своих заместителей. Они не знали, куда мы поедем, и есть часть территорий, которые находятся в непотребном виде. Где мы приезжали, и мусор был уже убран, там мешки собраны буквально вчера», — уточнил Лошкин.
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