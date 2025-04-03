От участия в конкурсе по выборам главы Кургана отказался первый претендент. Помощник депутата городской думы Егор Ситников написал заявление, по которому снимает свою кандидатуру. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник.
«Я, Ситников Егор Юрьевич, отзываю свое заявление об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. Данное решение принято мной добровольно осознанно, после тщательного анализа представленных кандидатур», — пишет в заявлении Ситников.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. Финальный этап состоится 9 апреля, когда депутаты городской думы должны выбрать нового мэра из числа допущенных к голосованию по итогам индивидуальных собеседований. За пост мэра продолжат бороться врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, экс-силовик Николай Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».