Чиновнику вменили халатность после гибели ребенка под бетонным забором в Мытищах

В подмосковных Мытищах заместителю главы администрации Ярославу Башлыкову предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть семилетней девочки, погибшей под упавшим бетонным забором. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.
«Обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), 41-летнему Ярославу Башлыкову на днях предъявил следователь», — передает слова источников «Коммерсант». Следствие установило, что чиновник не отдал распоряжение о сносе самовольно установленного забора на заброшенной территории воинской части, где случилась трагедия.
По версии адвоката Башлыкова, забор не может считаться самовольной постройкой, так как находился на балансе Минобороны, а его снос был запланирован позже. Защитник утверждает, что Башлыков предпринимал шаги для передачи собственности муниципалитету, но военные игнорировали письма администрации.
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