Чиновнику вменили халатность после гибели ребенка под бетонным забором в Мытищах

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По мнению адвоката Башлыкова, забор не является самовольной постройкой
По мнению адвоката Башлыкова, забор не является самовольной постройкой Фото:

В подмосковных Мытищах заместителю главы администрации Ярославу Башлыкову предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть семилетней девочки, погибшей под упавшим бетонным забором. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах.

«Обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), 41-летнему Ярославу Башлыкову на днях предъявил следователь», — передает слова источников «Коммерсант». Следствие установило, что чиновник не отдал распоряжение о сносе самовольно установленного забора на заброшенной территории воинской части, где случилась трагедия.

По версии адвоката Башлыкова, забор не может считаться самовольной постройкой, так как находился на балансе Минобороны, а его снос был запланирован позже. Защитник утверждает, что Башлыков предпринимал шаги для передачи собственности муниципалитету, но военные игнорировали письма администрации.

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В подмосковных Мытищах заместителю главы администрации Ярославу Башлыкову предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть семилетней девочки, погибшей под упавшим бетонным забором. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах. «Обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), 41-летнему Ярославу Башлыкову на днях предъявил следователь», — передает слова источников «Коммерсант». Следствие установило, что чиновник не отдал распоряжение о сносе самовольно установленного забора на заброшенной территории воинской части, где случилась трагедия. По версии адвоката Башлыкова, забор не может считаться самовольной постройкой, так как находился на балансе Минобороны, а его снос был запланирован позже. Защитник утверждает, что Башлыков предпринимал шаги для передачи собственности муниципалитету, но военные игнорировали письма администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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