Экстремальная гонка «Северный характер. Зима» состоится в Ноябрьске (ЯНАО) 5 и 6 апреля. Участники гонки будут соревноваться на трассах в пять и девять километров, условия соревнований указали на официальном сайте бренда «Северный характер».
Команды «Профи» и «Любителей» должны состоять из участников от 18 лет, участники побегут как в личном, так и в командном зачетах. Также участники соревнований в категории «Профи» не могут проходить трассу в категории «Любители» и наоборот, сообщается на сайте «Северного характера».
По плану на старт должны выйти более 600 человек. Заявки на соревнования принимаются до 12:00 4 апреля. Организаторы отдельно создадут трассу для «Веселых стартов», участниками которых станут дети пяти и шести лет.
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