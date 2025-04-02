02 апреля 2025

В ЯНАО состоится экстремальный зимний забег. Скрин

В Ноябрьске пройдет экстремальная гонка «Северный характер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экстремальный забег состоится в Ноябрьске
Экстремальный забег состоится в Ноябрьске Фото:

Экстремальная гонка «Северный характер. Зима» состоится в Ноябрьске (ЯНАО) 5 и 6 апреля. Участники гонки будут соревноваться на трассах в пять и девять километров, условия соревнований указали на официальном сайте бренда «Северный характер».

Схема трассы
Схема трассы
Фото:

Команды «Профи» и «Любителей» должны состоять из участников от 18 лет, участники побегут как в личном, так и в командном зачетах. Также участники соревнований в категории «Профи» не могут проходить трассу в категории «Любители» и наоборот, сообщается на сайте «Северного характера».

По плану на старт должны выйти более 600 человек. Заявки на соревнования принимаются до 12:00 4 апреля. Организаторы отдельно создадут трассу для «Веселых стартов», участниками которых станут дети пяти и шести лет.

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Экстремальная гонка «Северный характер. Зима» состоится в Ноябрьске (ЯНАО) 5 и 6 апреля. Участники гонки будут соревноваться на трассах в пять и девять километров, условия соревнований указали на официальном сайте бренда «Северный характер». Команды «Профи» и «Любителей» должны состоять из участников от 18 лет, участники побегут как в личном, так и в командном зачетах. Также участники соревнований в категории «Профи» не могут проходить трассу в категории «Любители» и наоборот, сообщается на сайте «Северного характера». По плану на старт должны выйти более 600 человек. Заявки на соревнования принимаются до 12:00 4 апреля. Организаторы отдельно создадут трассу для «Веселых стартов», участниками которых станут дети пяти и шести лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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