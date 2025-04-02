02 апреля 2025

В Тюмени закрывается популярное веганское кафе

Веганское кафе «Твоя культура» закрывается в Тюмени в мае
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение будет работать до майских праздников
Заведение будет работать до майских праздников Фото:

В Тюмени закрывается кафе «Твоя культура», в котором пекли безглютеновую продукцию. Об этом URA.RU рассказали сотрудники компании.

«Закрываемся сразу после майских праздников. Из причин — нехватка сотрудников, а также постоянно растущие цены как на продукты, так и на аренду помещения», — сообщили в «Твоей культуре» информационному агентству.

Также URA.RU пояснили, что кафе не собирается полностью прекращать свое существование. Компания переформатирует свою деятельность и частично изменит меню.

На данный момент кафе ищет себе новое здание. Предприниматели желают сменить локацию и изменить площадь помещения.

Ранее в областной столице о своем закрытии также сообщило кафе китайско-кубинского стритфуда Hitro. Заведение закрылось в начале 2025 года.

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В Тюмени закрывается кафе «Твоя культура», в котором пекли безглютеновую продукцию. Об этом URA.RU рассказали сотрудники компании. «Закрываемся сразу после майских праздников. Из причин — нехватка сотрудников, а также постоянно растущие цены как на продукты, так и на аренду помещения», — сообщили в «Твоей культуре» информационному агентству. Также URA.RU пояснили, что кафе не собирается полностью прекращать свое существование. Компания переформатирует свою деятельность и частично изменит меню. На данный момент кафе ищет себе новое здание. Предприниматели желают сменить локацию и изменить площадь помещения. Ранее в областной столице о своем закрытии также сообщило кафе китайско-кубинского стритфуда Hitro. Заведение закрылось в начале 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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