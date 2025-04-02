В Тюмени закрывается популярное веганское кафе

В Тюмени закрывается кафе «Твоя культура», в котором пекли безглютеновую продукцию. Об этом URA.RU рассказали сотрудники компании.
«Закрываемся сразу после майских праздников. Из причин — нехватка сотрудников, а также постоянно растущие цены как на продукты, так и на аренду помещения», — сообщили в «Твоей культуре» информационному агентству.
Также URA.RU пояснили, что кафе не собирается полностью прекращать свое существование. Компания переформатирует свою деятельность и частично изменит меню.
На данный момент кафе ищет себе новое здание. Предприниматели желают сменить локацию и изменить площадь помещения.
Ранее в областной столице о своем закрытии также сообщило кафе китайско-кубинского стритфуда Hitro. Заведение закрылось в начале 2025 года.
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