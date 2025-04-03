В Арамиле (Свердловская область) семья, приютившая молодую мать, попыталась отобрать ее новорожденного ребенка. Еще во время беременности Валерия оказалась в трудной жизненной ситуации, оставшись без денег и жилья. Отец ребенка выгнал ее на улицу, как только узнал о беременности. Историю девушки в своем telegram-канале рассказала директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева, к которой Валерия обратилась за помощью.
«После рождения ребенка молодую маму приютила знакомая в городе Арамиль. Женщина проживает в частном доме с супругом и двумя детьми. Но оказалось не все так просто! Семья после выписки из роддома „обрабатывала“ Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», — поделилась Якушева.
Днем 16 марта девушку вместе с младенцем должны были забрать и перевезти в Екатеринбург. Однако в назначенное время Валерия вышла на улицу без ребенка.
«На вопрос: „Где Милана и почему ты без вещей?“ девушка дрожащим голосом ответила, что ей не отдают ребенка. Мои просьбы вернуть ребенка матери и вежливые попытки вразумить семью через окно, что мы живем в правовом государстве, законы которого обязаны соблюдать все, разбились о фразу „Слушай, ты короче свой рот погнанный закрой и пошла вон“», — описала Якушева в посте.
Для решения конфликта на место вызвали полицию. Но даже при участии правоохранителей вернуть ребенка матери удалось лишь спустя семь часов. Сейчас Валерия с дочерью находятся в кризисном отделении КЦСОН «Малахит». Молодой матери также оказали помощь с оформлением временной регистрации, прикреплением новорожденного к медучреждению и покупкой детских товаров.
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