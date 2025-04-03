«Рот поганый закрой и пошла вон»: у свердловчанки насильно пытались забрать младенца. Фото

В Арамиле у молодой матери попытались насильно забрать младенца

04 апреля 2025 в 09:30 Размер текста - 17 +

Семья, приютившая мать в сложной жизненной ситуации, не захотела отдавать ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) семья, приютившая молодую мать, попыталась отобрать ее новорожденного ребенка. Еще во время беременности Валерия оказалась в трудной жизненной ситуации, оставшись без денег и жилья. Отец ребенка выгнал ее на улицу, как только узнал о беременности. Историю девушки в своем telegram-канале рассказала директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева, к которой Валерия обратилась за помощью. «После рождения ребенка молодую маму приютила знакомая в городе Арамиль. Женщина проживает в частном доме с супругом и двумя детьми. Но оказалось не все так просто! Семья после выписки из роддома „обрабатывала“ Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», — поделилась Якушева. У Валерии хотели забрать ребенка telegram-канал Кристины Якушевой Днем 16 марта девушку вместе с младенцем должны были забрать и перевезти в Екатеринбург. Однако в назначенное время Валерия вышла на улицу без ребенка. «На вопрос: „Где Милана и почему ты без вещей?“ девушка дрожащим голосом ответила, что ей не отдают ребенка. Мои просьбы вернуть ребенка матери и вежливые попытки вразумить семью через окно, что мы живем в правовом государстве, законы которого обязаны соблюдать все, разбились о фразу „Слушай, ты короче свой рот погнанный закрой и пошла вон“», — описала Якушева в посте. Для решения конфликта на место вызвали полицию. Но даже при участии правоохранителей вернуть ребенка матери удалось лишь спустя семь часов. Сейчас Валерия с дочерью находятся в кризисном отделении КЦСОН «Малахит». Молодой матери также оказали помощь с оформлением временной регистрации, прикреплением новорожденного к медучреждению и покупкой детских товаров. К вопросу пришлось подключать полицию telegram-канал Кристины Якушевой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арамиле (Свердловская область) семья, приютившая молодую мать, попыталась отобрать ее новорожденного ребенка. Еще во время беременности Валерия оказалась в трудной жизненной ситуации, оставшись без денег и жилья. Отец ребенка выгнал ее на улицу, как только узнал о беременности. Историю девушки в своем telegram-канале рассказала директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева, к которой Валерия обратилась за помощью. «После рождения ребенка молодую маму приютила знакомая в городе Арамиль. Женщина проживает в частном доме с супругом и двумя детьми. Но оказалось не все так просто! Семья после выписки из роддома „обрабатывала“ Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», — поделилась Якушева. Днем 16 марта девушку вместе с младенцем должны были забрать и перевезти в Екатеринбург. Однако в назначенное время Валерия вышла на улицу без ребенка. «На вопрос: „Где Милана и почему ты без вещей?“ девушка дрожащим голосом ответила, что ей не отдают ребенка. Мои просьбы вернуть ребенка матери и вежливые попытки вразумить семью через окно, что мы живем в правовом государстве, законы которого обязаны соблюдать все, разбились о фразу „Слушай, ты короче свой рот погнанный закрой и пошла вон“», — описала Якушева в посте. Для решения конфликта на место вызвали полицию. Но даже при участии правоохранителей вернуть ребенка матери удалось лишь спустя семь часов. Сейчас Валерия с дочерью находятся в кризисном отделении КЦСОН «Малахит». Молодой матери также оказали помощь с оформлением временной регистрации, прикреплением новорожденного к медучреждению и покупкой детских товаров.