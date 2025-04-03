03 апреля 2025

«Рот поганый закрой и пошла вон»: у свердловчанки насильно пытались забрать младенца. Фото

В Арамиле у молодой матери попытались насильно забрать младенца
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Семья, приютившая мать в сложной жизненной ситуации, не захотела отдавать ребенка Фото:

В Арамиле (Свердловская область) семья, приютившая молодую мать, попыталась отобрать ее новорожденного ребенка. Еще во время беременности Валерия оказалась в трудной жизненной ситуации, оставшись без денег и жилья. Отец ребенка выгнал ее на улицу, как только узнал о беременности. Историю девушки в своем telegram-канале рассказала директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева, к которой Валерия обратилась за помощью.

«После рождения ребенка молодую маму приютила знакомая в городе Арамиль. Женщина проживает в частном доме с супругом и двумя детьми. Но оказалось не все так просто! Семья после выписки из роддома „обрабатывала“ Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», — поделилась Якушева.

У Валерии хотели забрать ребенка
У Валерии хотели забрать ребенка

Днем 16 марта девушку вместе с младенцем должны были забрать и перевезти в Екатеринбург. Однако в назначенное время Валерия вышла на улицу без ребенка.

«На вопрос: „Где Милана и почему ты без вещей?“ девушка дрожащим голосом ответила, что ей не отдают ребенка. Мои просьбы вернуть ребенка матери и вежливые попытки вразумить семью через окно, что мы живем в правовом государстве, законы которого обязаны соблюдать все, разбились о фразу „Слушай, ты короче свой рот погнанный закрой и пошла вон“», — описала Якушева в посте.

Для решения конфликта на место вызвали полицию. Но даже при участии правоохранителей вернуть ребенка матери удалось лишь спустя семь часов. Сейчас Валерия с дочерью находятся в кризисном отделении КЦСОН «Малахит». Молодой матери также оказали помощь с оформлением временной регистрации, прикреплением новорожденного к медучреждению и покупкой детских товаров.

К вопросу пришлось подключать полицию
К вопросу пришлось подключать полицию

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В Арамиле (Свердловская область) семья, приютившая молодую мать, попыталась отобрать ее новорожденного ребенка. Еще во время беременности Валерия оказалась в трудной жизненной ситуации, оставшись без денег и жилья. Отец ребенка выгнал ее на улицу, как только узнал о беременности. Историю девушки в своем telegram-канале рассказала директор АНО «Сильное поколение» Кристина Якушева, к которой Валерия обратилась за помощью. «После рождения ребенка молодую маму приютила знакомая в городе Арамиль. Женщина проживает в частном доме с супругом и двумя детьми. Но оказалось не все так просто! Семья после выписки из роддома „обрабатывала“ Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», — поделилась Якушева. Днем 16 марта девушку вместе с младенцем должны были забрать и перевезти в Екатеринбург. Однако в назначенное время Валерия вышла на улицу без ребенка. «На вопрос: „Где Милана и почему ты без вещей?“ девушка дрожащим голосом ответила, что ей не отдают ребенка. Мои просьбы вернуть ребенка матери и вежливые попытки вразумить семью через окно, что мы живем в правовом государстве, законы которого обязаны соблюдать все, разбились о фразу „Слушай, ты короче свой рот погнанный закрой и пошла вон“», — описала Якушева в посте. Для решения конфликта на место вызвали полицию. Но даже при участии правоохранителей вернуть ребенка матери удалось лишь спустя семь часов. Сейчас Валерия с дочерью находятся в кризисном отделении КЦСОН «Малахит». Молодой матери также оказали помощь с оформлением временной регистрации, прикреплением новорожденного к медучреждению и покупкой детских товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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