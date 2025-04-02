На почту учебного заведения поступило анонимное сообщение
В Перми 3 апреля второй раз за неделю эвакуируют студентов и педагогов филиала РЭУ имени Плеханова. Аналогичная ситуация была 31 марта.
«На электронную почту учебного заведения поступило анонимное сообщение о минировании. Службы оповещены, люди эвакуированы, проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Волна лжеминирований в Перми наблюдается с февраля 2025 года. Буквально ежедневно учеников школ и студентов эвакуируют. Например, на этой неделе эвакуировали учащихся авиационного техникума имени Швецова.
Проводится проверка
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