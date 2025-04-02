02 апреля 2025

Второй раз за неделю эвакуируют студентов РЭУ Плеханова в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На почту учебного заведения поступило анонимное сообщение
На почту учебного заведения поступило анонимное сообщение Фото:

В Перми 3 апреля второй раз за неделю эвакуируют студентов и педагогов филиала РЭУ имени Плеханова. Аналогичная ситуация была 31 марта. 

«На электронную почту учебного заведения поступило анонимное сообщение о минировании. Службы оповещены, люди эвакуированы, проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края. 

Волна лжеминирований в Перми наблюдается с февраля 2025 года. Буквально ежедневно учеников школ и студентов эвакуируют. Например, на этой неделе эвакуировали учащихся авиационного техникума имени Швецова.

Проводится проверка
Проводится проверка
Фото:

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В Перми 3 апреля второй раз за неделю эвакуируют студентов и педагогов филиала РЭУ имени Плеханова. Аналогичная ситуация была 31 марта.  «На электронную почту учебного заведения поступило анонимное сообщение о минировании. Службы оповещены, люди эвакуированы, проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.  Волна лжеминирований в Перми наблюдается с февраля 2025 года. Буквально ежедневно учеников школ и студентов эвакуируют. Например, на этой неделе эвакуировали учащихся авиационного техникума имени Швецова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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