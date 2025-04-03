На трассе между Челябинском и Казахстаном начинают ремонт участков. Карта

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Капитальный ремонт на трассе А-310 начнется с 10 апреля
Капитальный ремонт на трассе А-310 начнется с 10 апреля Фото:

На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан с 10 апреля начинают ремонт с расширением более 20 километров дороги до четырех полос. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», на четырех участках трассы появятся разворотные петли.

«С 53-го по 75-й километр дорожное полотно будет расширено до четырех полос с барьерным ограждением и разделением транспортных потоков. Также на А-310 появятся четыре разворотные петли, более шести километров современного освещения и десять остановочных комплексов», — уточнили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

В ведомстве уточнили, что на остановках смонтируют площадки ожидания, автопавильоны и посадочные площадки. Сейчас прорабатывается вопрос о расширении трассы на участке км 75 — км 89. Разворотные петли появятся на:

  • на км 57 для поселков Борисовка и Кленовка
  • на км 64 для поселка Ключи
  • на км 66 для поселка Красногорский
  • на км 70 для поселков Красногорский и Красносельский.
Участок между Еманжелинском и Южноуральском расширят до четырех полос
Участок между Еманжелинском и Южноуральском расширят до четырех полос
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На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан с 10 апреля начинают ремонт с расширением более 20 километров дороги до четырех полос. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», на четырех участках трассы появятся разворотные петли. «С 53-го по 75-й километр дорожное полотно будет расширено до четырех полос с барьерным ограждением и разделением транспортных потоков. Также на А-310 появятся четыре разворотные петли, более шести километров современного освещения и десять остановочных комплексов», — уточнили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. В ведомстве уточнили, что на остановках смонтируют площадки ожидания, автопавильоны и посадочные площадки. Сейчас прорабатывается вопрос о расширении трассы на участке км 75 — км 89. Разворотные петли появятся на:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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