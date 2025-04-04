Эксперт раскрыл, как сэкономить при оплате зарубежных туров

Российские туристы сэкономят при оплате зарубежных туров
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоприятный для укрепления рубля период закончился, отмечает эксперт
Благоприятный для укрепления рубля период закончился, отмечает эксперт Фото:

Планирующие отправиться в отпуск за рубеж россияне потратят меньше, если купят иностранную валюту и билеты сейчас, когда рубль укрепился. Через три-шесть месяцев доллар вернется к курсу выше 90 рублей — такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

В январе-марте рубль укреплялся из-за сезонного фактора, продаж иностранных валют экспортерами и надежд на снижение геополитической напряженности. Но благоприятный для рубля период завершается, в ближайшее время восстановятся объемы импорта. Кроме того, сохраняется отток капитала из России, говорит эксперт.

«Тем, кто планирует зарубежные поездки, стоит обменять деньги сейчас, купить билеты — укрепление рубля нашло отражение в ценах. Если говорить о покупке валюты как об инвестициях, то наличные иностранные деньги сохраняют свою привлекательность хотя бы для диверсификации. Плюс можно рассматривать валютные облигации, которые привязаны к курсу, а также позволяют получать процентный доход», — сказал Кузьмин.

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Планирующие отправиться в отпуск за рубеж россияне потратят меньше, если купят иностранную валюту и билеты сейчас, когда рубль укрепился. Через три-шесть месяцев доллар вернется к курсу выше 90 рублей — такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. В январе-марте рубль укреплялся из-за сезонного фактора, продаж иностранных валют экспортерами и надежд на снижение геополитической напряженности. Но благоприятный для рубля период завершается, в ближайшее время восстановятся объемы импорта. Кроме того, сохраняется отток капитала из России, говорит эксперт. «Тем, кто планирует зарубежные поездки, стоит обменять деньги сейчас, купить билеты — укрепление рубля нашло отражение в ценах. Если говорить о покупке валюты как об инвестициях, то наличные иностранные деньги сохраняют свою привлекательность хотя бы для диверсификации. Плюс можно рассматривать валютные облигации, которые привязаны к курсу, а также позволяют получать процентный доход», — сказал Кузьмин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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