Эксперт раскрыл, как сэкономить при оплате зарубежных туров

Планирующие отправиться в отпуск за рубеж россияне потратят меньше, если купят иностранную валюту и билеты сейчас, когда рубль укрепился. Через три-шесть месяцев доллар вернется к курсу выше 90 рублей — такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
В январе-марте рубль укреплялся из-за сезонного фактора, продаж иностранных валют экспортерами и надежд на снижение геополитической напряженности. Но благоприятный для рубля период завершается, в ближайшее время восстановятся объемы импорта. Кроме того, сохраняется отток капитала из России, говорит эксперт.
«Тем, кто планирует зарубежные поездки, стоит обменять деньги сейчас, купить билеты — укрепление рубля нашло отражение в ценах. Если говорить о покупке валюты как об инвестициях, то наличные иностранные деньги сохраняют свою привлекательность хотя бы для диверсификации. Плюс можно рассматривать валютные облигации, которые привязаны к курсу, а также позволяют получать процентный доход», — сказал Кузьмин.
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