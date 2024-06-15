Ольга Кузьмина: развод, отъезд в Аргентину и голос «Чебурашки» — как живет актриса

Ольга Кузьмина празднует свое 37-летие

16 июня 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Кузьминой исполнилось 37 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Актриса Ольга Кузьмина 16 июня отмечает свое 37-летие. Она с детства занималась хореографией и акробатикой. Ее кинодебют состоялся в подростковом возрасте в трех эпизодах, трех выпусках киножурнала «Ералаш». URA.RU рассказывает биографию актрисы, про ее личную жизнь, отъезд в Аргентину и как она стала голосом «Чебурашки». До этого она была наиболее известна по своим ролям в популярных сериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Сказочный патруль». Юные годы Кузьминой Ольга Кузьмина родилась 16 июня 1987 года в Москве. В одиннадцать лет стала студенткой школы-студии при ансамбле народного танца имени И. Моисеева, а через год присоединилась к труппе ансамбля «Школьные годы». Она могла выбрать профессию преподавателя хореографии, но ее жизнь кардинально изменилась после участия в «Ералаше». В детстве Ольга занималась акробатикой и танцами, но именно приглашение на съемки в юмористическом шоу открыло ей двери в мир актерской карьеры. Борис Грачевский, ныне покойный создатель и режиссер «Ералаша», вспоминал о Кузьминой с большой теплотой. «Когда-то эта маленькая девочка появилась в „Ералаше“. От нее шла фантастическая энергия. Она не была комедийной девочкой, а мегаочаровательной, и ее очень любила камера», — говорил Грачевский, передает Starhit.ru. Он также рассказывал об одном из сюжетов, где Ольге не требовалось ничего особенного делать, кроме как посмотреть в камеру, что и было достаточно для создания нужного эффекта. Грачевский считал своим счастьем, что смог убедить Ольгу продолжить карьеру в кино. Ольга Кузьмина благодарна Грачевскому за его наставления, хотя дорога в актерскую профессию была непростой — она поступила в актерское отделение не с первого раза. 16 июня актрисе исполняется 35 лет, и это отличный повод вспомнить о ее пути к успеху и известности. Скандальный развод с психологом Актриса Ольга Кузьмина и ее муж Алексей прожили в браке 14 лет. В 2013 году у пары родился сын Гордей. Их знакомство и начало отношений относятся к студенческим годам. Ольге тогда было 17 лет, а Алексею — 20, но различия в их профессиональной жизни привели к сложностям в отношениях. Несмотря на общее прошлое и рождение ребенка, «простой мужик» не смог ужиться с популярностью своей жены, которая пришла к ней после съемок в сериале «Кухня», пишет женский журнал Клео.Ру. Кузьмина отмечает, что первые проблемы в отношениях возникли, когда ее муж, который работал старшим психологом в ОМОНе, столкнулся с трудностями восприятия сцен любви, в которых участвовала актриса. «Мужу было сложно смотреть на сцены, в которых мне приходилось играть любовь. Для человека, далекого от съемочной площадки, это казалось не просто игрой», — рассказывала Ольга. Несмотря на профессиональную природу таких сцен, Алексей испытывал ревность, что стало основным недопониманием между супругами. Летом 2019 года Кузьмина заявила о разводе с мужем Алексеем. Второй брак, отъезд в Аргентину и рождение дочери Актриса Ольга Кузьмина вышла замуж во второй раз 8 июля 2023 года и 9 октября стала мамой. Отцом ребенка является ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич, пишет News.ru. Рождение дочери Миры-Марии произошло в Аргентине, куда Ольга уехала за месяц до счастливого события. Отъезд акт рисы вызвал негодование среди некоторых поклонников, которые решили, что пара эмигрировала. Однако в ноябре 2023 года Кузьмина вернулась в Россию. Актриса не оставляет свою творческую деятельность, активно продолжая радовать поклонников новыми работами. В настоящее время она участвует в постановке спектакля «Старый новый Фауст». В 2023 году Кузьмина снялась в проекте «Вася не в себе». А также скоро состоится премьера сериала «Карта желаний», где актриса исполнила одну из ролей. Кузьмина стала голосом «Чебурашки» Фильм «Чебурашка» установил новый рекорд в российском кинопрокате, став самым кассовым фильмом в истории. С момента начала показа кинолента собрала свыше 4 миллиардов рублей, опередив по сборам такие известные фильмы, как «Аватар», «Холоп» и «Человек-Паук: Нет пути домой». Ольга Кузьмина, актриса кино и дубляжа, которая подарила свой голос главному герою, поделилась своими впечатлениями от работы над фильмом: «Это был невероятный опыт, и я столкнулась с рядом сложностей, озвучивая такого любимого всеми персонажа». Артистка также рассказала о закулисье съемок и о тех препятствиях, которые пришлось преодолеть в процессе работы. Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в декабре 2025 года, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса Ольга Кузьмина 16 июня отмечает свое 37-летие. Она с детства занималась хореографией и акробатикой. Ее кинодебют состоялся в подростковом возрасте в трех эпизодах, трех выпусках киножурнала «Ералаш». URA.RU рассказывает биографию актрисы, про ее личную жизнь, отъезд в Аргентину и как она стала голосом «Чебурашки». До этого она была наиболее известна по своим ролям в популярных сериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Сказочный патруль». Ольга Кузьмина родилась 16 июня 1987 года в Москве. В одиннадцать лет стала студенткой школы-студии при ансамбле народного танца имени И. Моисеева, а через год присоединилась к труппе ансамбля «Школьные годы». Она могла выбрать профессию преподавателя хореографии, но ее жизнь кардинально изменилась после участия в «Ералаше». В детстве Ольга занималась акробатикой и танцами, но именно приглашение на съемки в юмористическом шоу открыло ей двери в мир актерской карьеры. Борис Грачевский, ныне покойный создатель и режиссер «Ералаша», вспоминал о Кузьминой с большой теплотой. «Когда-то эта маленькая девочка появилась в „Ералаше“. От нее шла фантастическая энергия. Она не была комедийной девочкой, а мегаочаровательной, и ее очень любила камера», — говорил Грачевский, передает Starhit.ru. Он также рассказывал об одном из сюжетов, где Ольге не требовалось ничего особенного делать, кроме как посмотреть в камеру, что и было достаточно для создания нужного эффекта. Грачевский считал своим счастьем, что смог убедить Ольгу продолжить карьеру в кино. Ольга Кузьмина благодарна Грачевскому за его наставления, хотя дорога в актерскую профессию была непростой — она поступила в актерское отделение не с первого раза. 16 июня актрисе исполняется 35 лет, и это отличный повод вспомнить о ее пути к успеху и известности. Актриса Ольга Кузьмина и ее муж Алексей прожили в браке 14 лет. В 2013 году у пары родился сын Гордей. Их знакомство и начало отношений относятся к студенческим годам. Ольге тогда было 17 лет, а Алексею — 20, но различия в их профессиональной жизни привели к сложностям в отношениях. Несмотря на общее прошлое и рождение ребенка, «простой мужик» не смог ужиться с популярностью своей жены, которая пришла к ней после съемок в сериале «Кухня», пишет женский журнал Клео.Ру. Кузьмина отмечает, что первые проблемы в отношениях возникли, когда ее муж, который работал старшим психологом в ОМОНе, столкнулся с трудностями восприятия сцен любви, в которых участвовала актриса. «Мужу было сложно смотреть на сцены, в которых мне приходилось играть любовь. Для человека, далекого от съемочной площадки, это казалось не просто игрой», — рассказывала Ольга. Несмотря на профессиональную природу таких сцен, Алексей испытывал ревность, что стало основным недопониманием между супругами. Летом 2019 года Кузьмина заявила о разводе с мужем Алексеем. Актриса Ольга Кузьмина вышла замуж во второй раз 8 июля 2023 года и 9 октября стала мамой. Отцом ребенка является ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич, пишет News.ru. Рождение дочери Миры-Марии произошло в Аргентине, куда Ольга уехала за месяц до счастливого события. Отъезд акт рисы вызвал негодование среди некоторых поклонников, которые решили, что пара эмигрировала. Однако в ноябре 2023 года Кузьмина вернулась в Россию. Актриса не оставляет свою творческую деятельность, активно продолжая радовать поклонников новыми работами. В настоящее время она участвует в постановке спектакля «Старый новый Фауст». В 2023 году Кузьмина снялась в проекте «Вася не в себе». А также скоро состоится премьера сериала «Карта желаний», где актриса исполнила одну из ролей. Фильм «Чебурашка» установил новый рекорд в российском кинопрокате, став самым кассовым фильмом в истории. С момента начала показа кинолента собрала свыше 4 миллиардов рублей, опередив по сборам такие известные фильмы, как «Аватар», «Холоп» и «Человек-Паук: Нет пути домой». Ольга Кузьмина, актриса кино и дубляжа, которая подарила свой голос главному герою, поделилась своими впечатлениями от работы над фильмом: «Это был невероятный опыт, и я столкнулась с рядом сложностей, озвучивая такого любимого всеми персонажа». Артистка также рассказала о закулисье съемок и о тех препятствиях, которые пришлось преодолеть в процессе работы. Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в декабре 2025 года, пишет RT.