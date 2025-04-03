В Екатеринбурге 3 апреля состоялось открытие первого шахматного класса в Губернаторском лицее при участии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и президента Федерации шахмат региона, владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского. Об этом рассказал глава региона в своем telegram-канале.
«В этот день 50 лет назад великий гроссмейстер Анатолий Карпов стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Он — большой друг Свердловской области, где любят шахматы и учатся в них играть с самого детства. Поэтому именно сегодня в Губернаторском лицее в Екатеринбурге мы с Андреем Моисеевичем Симановским, президентом Федерации шахмат Свердловской области, открыли первый шахматный класс», — написал Паслер.
На открытии класса также присутствовали глава свердловского минобра Светлана Тренихина, директор Федерации шахмат в регионе Альберт Степанян и гроссмейстер, чемпион России Дмитрий Кокарев. В дополнение telegram-канал «Сима-ленд Live» сообщил, что Уральская шахматная академия и Федерация шахмат окажут повсеместную помощь и поддержку в подготовке новых будущих чемпионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!