Паслер и Симановский открыли первый шахматный класс в Екатеринбурге. Фото

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Открытие состоялось 3 апреля
Открытие состоялось 3 апреля Фото:

В Екатеринбурге 3 апреля состоялось открытие первого шахматного класса в Губернаторском лицее при участии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и президента Федерации шахмат региона, владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского. Об этом рассказал глава региона в своем telegram-канале.

«В этот день 50 лет назад великий гроссмейстер Анатолий Карпов стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Он — большой друг Свердловской области, где любят шахматы и учатся в них играть с самого детства. Поэтому именно сегодня в Губернаторском лицее в Екатеринбурге мы с Андреем Моисеевичем Симановским, президентом Федерации шахмат Свердловской области, открыли первый шахматный класс», — написал Паслер.

На открытии класса также присутствовали глава свердловского минобра Светлана Тренихина, директор Федерации шахмат в регионе Альберт Степанян и гроссмейстер, чемпион России Дмитрий Кокарев. В дополнение telegram-канал «Сима-ленд Live» сообщил, что Уральская шахматная академия и Федерация шахмат окажут повсеместную помощь и поддержку в подготовке новых будущих чемпионов.

Шахматный класс открыли в Уральском губернаторском лицее
Шахматный класс открыли в Уральском губернаторском лицее
Фото:
Паслер сделал первый ход в партии с учеником лицея
Паслер сделал первый ход в партии с учеником лицея
Фото: telegram-канал «Сима-ленд Live»

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В Екатеринбурге 3 апреля состоялось открытие первого шахматного класса в Губернаторском лицее при участии врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера и президента Федерации шахмат региона, владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского. Об этом рассказал глава региона в своем telegram-канале. «В этот день 50 лет назад великий гроссмейстер Анатолий Карпов стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам. Он — большой друг Свердловской области, где любят шахматы и учатся в них играть с самого детства. Поэтому именно сегодня в Губернаторском лицее в Екатеринбурге мы с Андреем Моисеевичем Симановским, президентом Федерации шахмат Свердловской области, открыли первый шахматный класс», — написал Паслер. На открытии класса также присутствовали глава свердловского минобра Светлана Тренихина, директор Федерации шахмат в регионе Альберт Степанян и гроссмейстер, чемпион России Дмитрий Кокарев. В дополнение telegram-канал «Сима-ленд Live» сообщил, что Уральская шахматная академия и Федерация шахмат окажут повсеместную помощь и поддержку в подготовке новых будущих чемпионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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