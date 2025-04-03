В Раде пожаловались, что новые пошлины США на украинский импорт — это цинизм

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев критически высказался о новых пошлинах США в размере 10% на украинский импорт, назвав их «экономическим цинизмом высшей пробы». Эти меры были объявлены президентом США Дональдом Трампом как часть широкой инициативы по введению «взаимных» тарифов на импорт из разных стран.
«Бесспорно, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году) <...> Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов — экономический цинизм высшей пробы», — заявил Гетманцев. Мнение он высказал в своем Telegram-канале.
Гетманцев также выразил опасения, что глобальная торговая война может серьезно повлиять на экономики стран Европейского Союза, что в свою очередь уменьшит их способность помогать Украине. По его словам, протекционистские меры, которые могут последовать, окажут еще более значительное негативное воздействие на украинскую экономику.
Ранее США ввели взаимные пошлины на товары из ряда стран, в том числе Казахстана и Украины. Однако против России Вашингтон ограничений на ввоз товаров не ввел, передает RT.
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