Нефтесервисная компания миллиардера из ХМАО получила рекордную выручку. Инфографика

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Выручка компании миллиардера из ХМАО выросла на 20% за год
Выручка компании миллиардера из ХМАО выросла на 20% за год Фото:

Нефтесервисная компания «Экотон», зарегистрированная в Пыть-Яхе (ХМАО) и принадлежащая миллиардеру Ярославу Мельнику, продемонстрировала рекордный рост выручки в 2024 году. По данным финансового отчета на ресурсе БФО, она превысила 32 миллиарда рублей.

«В 2024 году выручка составила 32 154 623 000 рублей. В 2023 году она была 26 825 232 000 рублей», — указано в отчете компании.

Показатели за год повысились почти на 20%. По данным налоговой службы, это максимальная выручка предприятия за все ее время существования. Однако рост расходов на производство и обслуживание долгов в 2024 году негативно сказался на чистой прибыли, которая снизилась на 6%.

Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Экотон». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Мельник входит в пятерку самых богатых людей Ханты-Мансийского автономного округа. Он владеет крупной югорской нефтесервисной компанией «Экотон».

Финансовые результаты нефтесервисной компании «Экотон» из ХМАО
Финансовые результаты нефтесервисной компании «Экотон» из ХМАО
Фото:

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Нефтесервисная компания «Экотон», зарегистрированная в Пыть-Яхе (ХМАО) и принадлежащая миллиардеру Ярославу Мельнику, продемонстрировала рекордный рост выручки в 2024 году. По данным финансового отчета на ресурсе БФО, она превысила 32 миллиарда рублей. «В 2024 году выручка составила 32 154 623 000 рублей. В 2023 году она была 26 825 232 000 рублей», — указано в отчете компании. Показатели за год повысились почти на 20%. По данным налоговой службы, это максимальная выручка предприятия за все ее время существования. Однако рост расходов на производство и обслуживание долгов в 2024 году негативно сказался на чистой прибыли, которая снизилась на 6%. Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Экотон». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Мельник входит в пятерку самых богатых людей Ханты-Мансийского автономного округа. Он владеет крупной югорской нефтесервисной компанией «Экотон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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