Нефтесервисная компания «Экотон», зарегистрированная в Пыть-Яхе (ХМАО) и принадлежащая миллиардеру Ярославу Мельнику, продемонстрировала рекордный рост выручки в 2024 году. По данным финансового отчета на ресурсе БФО, она превысила 32 миллиарда рублей.
«В 2024 году выручка составила 32 154 623 000 рублей. В 2023 году она была 26 825 232 000 рублей», — указано в отчете компании.
Показатели за год повысились почти на 20%. По данным налоговой службы, это максимальная выручка предприятия за все ее время существования. Однако рост расходов на производство и обслуживание долгов в 2024 году негативно сказался на чистой прибыли, которая снизилась на 6%.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию «Экотон». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Мельник входит в пятерку самых богатых людей Ханты-Мансийского автономного округа. Он владеет крупной югорской нефтесервисной компанией «Экотон».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!