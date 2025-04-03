В ДТП в Чебаркульском районе погиб человек, еще один — ранен
На трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области в ДТП погиб человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», произошло опрокидывание легкового автомобиля.
«На 1826 км трассы М-5 произошло опрокидывание легкового автомобиля. Предварительно, один человек ранен, один погиб», — уточнили URA.RU в Упрдоре.
В ведомстве уточнили, что движение на участке свободное. На месте работают сотрудники ГАИ и скорая помощь.
ДТП произошло в Чебаркульском районе
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