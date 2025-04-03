На челябинской трассе произошло смертельное ДТП. Фото

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В ДТП в Чебаркульском районе погиб человек, еще один — ранен Фото:

На трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области в ДТП погиб человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», произошло опрокидывание легкового автомобиля.

«На 1826 км трассы М-5 произошло опрокидывание легкового автомобиля. Предварительно, один человек ранен, один погиб», — уточнили URA.RU в Упрдоре.

В ведомстве уточнили, что движение на участке свободное. На месте работают сотрудники ГАИ и скорая помощь.

ДТП произошло в Чебаркульском районе
ДТП произошло в Чебаркульском районе

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На трассе М-5 в Чебаркульском районе Челябинской области в ДТП погиб человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», произошло опрокидывание легкового автомобиля. «На 1826 км трассы М-5 произошло опрокидывание легкового автомобиля. Предварительно, один человек ранен, один погиб», — уточнили URA.RU в Упрдоре. В ведомстве уточнили, что движение на участке свободное. На месте работают сотрудники ГАИ и скорая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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