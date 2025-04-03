В городах Пермского края начали формировать колонны «Бессмертного полка»

В Пермском крае акция «Бессмертный полк» в этом году на День Победы пройдет в очном формате. В городах и селах власти уже начали собирать от организаций заявки на участие в колонне. В частности, такое объявление сделала администрация Сивинского округа.
«9 мая 2025 года в Пермском крае возобновляется шествие „Бессмертный полк“, которое будет посвящено 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Заявку на участие трудовых коллективов в шествии необходимо направить в отдел культуры, физической культуры и спорта», — сообщается на странице мэрии Сивы в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, в Перми в этом году акцию «Бессмертный полк» также планируют провести в очном формате. Но в мэрии отмечали, что итоговое решение примут 1 мая. В 2023 и 2024 годах «Бессмертный полк» проходил без массовых шествий из-за существующих угроз общественной безопасности. Акция также проводилась в онлайн-формате в 2020 и 2021 годах во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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