03 апреля 2025

Сколько лет сторона обвинения запросила для скандального курганского хирурга Руденко

Курганскому хирургу Руденко, обвиняемому в мошенничестве, запросили пять лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане готовятся вынести приговор сосудистому хирургу Андрею Руденко
В Кургане готовятся вынести приговор сосудистому хирургу Андрею Руденко Фото:
новость из сюжета
Проблемы курганских хирургов Руденко

В Курганском городском суде состоялось последнее заседание перед приговором по делу сосудистого хирурга Андрея Руденко, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Прокурор в ходе прений запросил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом корреспондент URA.RU узнал, побывав на судебном заседании по делу врача.

«Прошу признать Андрея Руденко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 159 УК РФ. <...> и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на три года. Кроме того, зачесть время содержания под домашним арестом и взыскать с Руденко в доход государства 30 тысяч рублей, полученных в виде взятки», — запросил прокурор. 

Сторона защита на прениях с такой мерой наказания не согласилась. По факту финансовых махинаций, в которых частично признался обвиняемый, адвокаты просили прекратить дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Также защитники попросили учесть при вынесении приговора тот факт, что на иждивении хирурга находится мать, являющаяся инвалидом первой группы. В последнем слове Руденко попросил суд принять справедливое решение по уголовному делу. 

Ранее URA.RU писало, что что по делу курганского врача Андрея Руденко были изъяты драгоценности и валюта его жены. На заседании женщина поясняла, что изъятое имущество является ее личной собственностью и никакого отношения к доходам обвиняемого не имеет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганском городском суде состоялось последнее заседание перед приговором по делу сосудистого хирурга Андрея Руденко, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Прокурор в ходе прений запросил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом корреспондент URA.RU узнал, побывав на судебном заседании по делу врача. «Прошу признать Андрея Руденко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 159 УК РФ. <...> и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на три года. Кроме того, зачесть время содержания под домашним арестом и взыскать с Руденко в доход государства 30 тысяч рублей, полученных в виде взятки», — запросил прокурор.  Сторона защита на прениях с такой мерой наказания не согласилась. По факту финансовых махинаций, в которых частично признался обвиняемый, адвокаты просили прекратить дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Также защитники попросили учесть при вынесении приговора тот факт, что на иждивении хирурга находится мать, являющаяся инвалидом первой группы. В последнем слове Руденко попросил суд принять справедливое решение по уголовному делу.  Ранее URA.RU писало, что что по делу курганского врача Андрея Руденко были изъяты драгоценности и валюта его жены. На заседании женщина поясняла, что изъятое имущество является ее личной собственностью и никакого отношения к доходам обвиняемого не имеет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...