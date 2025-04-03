Сколько лет сторона обвинения запросила для скандального курганского хирурга Руденко

В Курганском городском суде состоялось последнее заседание перед приговором по делу сосудистого хирурга Андрея Руденко, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Прокурор в ходе прений запросил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом корреспондент URA.RU узнал, побывав на судебном заседании по делу врача.
«Прошу признать Андрея Руденко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 159 УК РФ. <...> и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на три года. Кроме того, зачесть время содержания под домашним арестом и взыскать с Руденко в доход государства 30 тысяч рублей, полученных в виде взятки», — запросил прокурор.
Сторона защита на прениях с такой мерой наказания не согласилась. По факту финансовых махинаций, в которых частично признался обвиняемый, адвокаты просили прекратить дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Также защитники попросили учесть при вынесении приговора тот факт, что на иждивении хирурга находится мать, являющаяся инвалидом первой группы. В последнем слове Руденко попросил суд принять справедливое решение по уголовному делу.
Ранее URA.RU писало, что что по делу курганского врача Андрея Руденко были изъяты драгоценности и валюта его жены. На заседании женщина поясняла, что изъятое имущество является ее личной собственностью и никакого отношения к доходам обвиняемого не имеет.
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